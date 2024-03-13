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13 марта, 23:26

Марио Фернандес: «Зенит» доминировал от начала и до конца»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес подвел итоги победного матча с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

— Показалось, непростой матч был сегодня. В чем сложность этой победы?

— Мы знали, что будет довольно сложная игра, потому что «Динамо» — очень сильный соперник. Но у нас получилось, мы доминировали от начала и до конца, и у нас получилось победить.

— Тем не менее, у «Динамо» были подходы. Как получилось сделать подходы к воротам и как получилось сделать так, чтобы они были совсем не опасными?

— Мне кажется, что особо опасных моментов на самом деле не было. Мы выиграли 2:0. Да, у них были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности.

— В этом году «Зенит» будет в полную бороться за Кубок России? Хватит ли глубины состава?

— Да, конечно. Мы относимся к великой команде — «Зенит». Все игры мы стараемся выигрывать и только побеждать!

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Марио Фернандес
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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