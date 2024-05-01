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Защитник «Спартака» Чернов: «Было слышно болельщиков, они нас подбадривали. Везде чувствуем себя как дома»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после победы клуба в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:0).

— Сейчас у команды суперсерия, что происходит?

— Да ничего особенного. Были подобраны определенные слова. И прошлая игра достаточно хорошо сложилась, и эта. Мы хорошо подготовились, либо соперник был удобным. На самом деле все победы были сложными. Слышно было болельщиков, они нас подбадривали. Везде, где бы мы не играли! Везде чувствуем себя как дома, — сказал Чернов.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Никита Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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