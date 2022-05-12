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Сегодня, 22:10

Бакаев прокомментировал выход «Спартака» в финал БЕТСИТИ Кубка России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Для меня сегодня точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. Три выхода было у меня один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу. Хочу поблагодарить Квинси за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал. Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они нам оказывают», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе московского клуба.

Полузащитник отметил, что несмотря на упущенные моменты, команда одержала победу с хорошим счетом.

«Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч — следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», — сказал он.

Также Бакаев прокомментировал свой сотый матч за «Спартак».

«100 игр — это фантастика. Не думал, что смогу достичь такой отметки. Надеюсь, что меня запомнят и будут помнить хорошим словом болельщики», — заявил полузащитник.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://youtu.be/QC08VQjmcNU
Зелимхан Бакаев
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