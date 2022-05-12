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Захарян — о финале Кубка со «Спартаком»: «Рад, что нам попался такой сильный соперник»

Захарян поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о предстоящем финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Хороший соперник. Будет трудно, но нас ждет интересная игра. Очень рад, что мы в финале и что нам попался такой сильный соперник», — сказал Захарян в видео, опубликованном в Telegram-канале бело-голубых.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

В полуфинале Кубка «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0), а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).

Арсен Захарян
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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