Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о предстоящем финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Хороший соперник. Будет трудно, но нас ждет интересная игра. Очень рад, что мы в финале и что нам попался такой сильный соперник», — сказал Захарян в видео, опубликованном в Telegram-канале бело-голубых.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

В полуфинале Кубка «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0), а «Динамо» победило «Аланию» (3:0).