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Сегодня, 23:30

Ваноли поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Это был очень важный матч, но я бы также выделил победу над «Уралом» в Екатеринбурге. Она была очень важна для нас в чемпионате. Эта встреча — одна из двух важных. Сегодня победа была абсолютно заслуженной, но сложной. В таких ситуациях, если ты не сконцентрирован и не готов на 100 процентов, все может пойти очень плохо. Я благодарен ребятам и всему персоналу», — сказал Ваноли в интервью пресс-службе московского клуба.

Также тренер оценил концентрацию своих подопечных с первых минут встречи.

«Я каждый матч хочу подготовить игроков максимально детально и хорошо. Сегодняшнюю победу заслужили ребята, и я очень рад, что это очень важно и для них, и для клуба, и для наших болельщиках», — заявил он.

При этом Ваноли прокомментировал игру нападающего команды Квинси Промеса.

«В качествах Квинси никто и никогда не сомневался. Он это ни раз демонстрировал раньше, демонстрирует и сейчас. Мне нужно было просто дать ему условия, чтобы он мог играть. Но я также хотел бы отметить и всех футболистов линии атаки. Бакаев, Мозес, Николсон, Соболев. Соболев провел отлично последние матчи. Он очень сильно помог. Николсон тоже. Очень рад иметь такую сильную линию атаки», — отметил тренер.

Он поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» на стадионе «Лужники» в Москве.

«Это мой счастливый стадион, потому что здесь я выигрывал Кубок УЕФА. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели. Ребята выкладываются полностью, работают», — подытожил Ваноли.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая.

Источник: https://youtu.be/QC08VQjmcNU
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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