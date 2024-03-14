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14 марта, 20:56

Литвинов: «Сегодня «Спартак» бился за тренера? Мы бились за всех и за команду»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

По сумме двух игр (0:1, 3:1) красно-белые вышли в полуфинал турнира.

— Как ты думаешь, от этого матча зависела судьба тренера?

— Не знаю. Мы не обсуждаем это, честно.

— У вас было сегодня ощущение, что сегодня вы бились за тренера?

— Мы бились за всех и за команду.

— Ощущение, что сегодняшний результат как-то повлияет на его судьбу...

— Нет, мы не обсуждаем эти моменты. Понятное дело, что пишут в прессе. Мы не реагируем на эти моменты. Могут тоже многое написать, чтобы обозлить команду или еще что-то. Мы не реагируем на эти статьи, играем в свою игру и бьемся за команду. Мы все в «Спартаке» и бьемся за этот клуб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаля могут в ближайшее время отправить в отставку. По его информации, руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.

Софья Грецкая

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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