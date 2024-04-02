Личка: «Надо выиграть следующие пять матчей, чтобы реабилитироваться за «Ростов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему победу над «СКА-Хабаровском» (2:1) во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России нельзя считать реабилитацией за поражение от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

«Это никакая не реабилитация. Надо выиграть следующие пять матчей, чтобы реабилитироваться за «Ростов». Впереди у нас важнейшее дерби со «Спартаком», на которое надо выйти с совершенно другим отношением к игре, чем в матче с «Ростовом», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

В следующем матче «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура РПЛ. Игра пройдет 7 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.