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«Ростов» в серии пенальти обыграл «Химки» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Ростов» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» на выезде переиграл «Химки» в матче второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 7:6).

Основное время встречи завершилось вничью. После этого арбитр матча Алексей Сухой удалил главного тренера ростовчан Валерия Карпина и члена тренерского штаба «Ростова» Виктора Онопко.

В серии пенальти точнее оказались гости — 7:6.

Ростовчане вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Химки» вылетели из турнира.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
6:7
Ростов

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
13
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