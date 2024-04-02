«Ростов» в серии пенальти обыграл «Химки» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Ростов» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

«Ростов» на выезде переиграл «Химки» в матче второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 7:6).

Основное время встречи завершилось вничью. После этого арбитр матча Алексей Сухой удалил главного тренера ростовчан Валерия Карпина и члена тренерского штаба «Ростова» Виктора Онопко.

В серии пенальти точнее оказались гости — 7:6.

Ростовчане вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Химки» вылетели из турнира.