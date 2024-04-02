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Личка — о победе над «СКА-Хабаровском»: «Говорил ребятам, что будет тяжело»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «СКА-Хабаровска» (2:1) во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это очень важная победа. Не буду скрывать, что для нас было нелегко играть на искусственном поле. Я говорил ребятам, что здесь будет тяжело, поскольку соперник показывает хорошую игру в ФНЛ, так и получилось», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» стало первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
Марцел Личка
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