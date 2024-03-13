Гранат считает, что кубковый матч с «Зенитом» станет проверкой чемпионских амбиций «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

«Динамо» сейчас на ходу, команда отлично играет. Думаю, это будет знаковый матч для бело-голубых. Будет видно, насколько они готовы к чемпионской гонке. Этот матч должен стать большой проверкой», – сказал Гранат «СЭ».

«Зенит» и «Динамо» проведут ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 в Санкт-Петербурге в среду, 13 марта. Первая игра в Москве 29 ноября закончилась победой динамовцев со счетом 1:0.

(Александр Абустин)