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Сегодня, 11:37

КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание

Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Ростов» (0:0, пен. 6:7).

«По матчу «Химки» — «Ростов» рассмотрим удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и тренера Виктора Онопко. Карпин удален за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, а Онопко — за оскорбительное поведение. Это мы рассмотрим на заседании в ближайшую пятницу, оба тренера приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.

Валерий Карпин (справа) разговаривает с&nbsp;судьей Алексеем Сухим. Удаление Карпина с Онопко и напряженная серия пенальти! «Ростов» прошел «Химки» в Кубке

Валерий Карпин
Виктор Онопко
Кубок России
ФК Ростов
Артур Григорьянц
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