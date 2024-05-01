«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

«Динамо» и «Спартак» встретились в матче второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

Игра проходила на домашнем стадионе бело-голубых и завершилась победой гостей — 2:0.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Спартак» опубликовано на Youtube-канале FONBET Кубка России.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».