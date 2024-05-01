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Сегодня, 21:55

Мостовой прокомментировал эпизод с пощечиной Соболеву: «Ничего там не было»

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с пощечиной защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны форварду красно-белых Александру Соболеву в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ничего там не было, игровой момент», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:0) и стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

(Софья Грецкая)

Александр Мостовой
Александр Соболев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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