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15 марта, 11:03

Ещенко: «До лета не надо убирать Абаскаля»

Ещенко считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Абаскаля до лета
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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, что до лета уже точно не надо убирать Абаскаля. Пускай доиграет чемпионат как есть. Дальше уже будет видно. Может, «Спартак» выиграет все оставшиеся игры и Абаскаль останется тренером. Сейчас посмотрим, будет результат или нет, и уже от этого руководство будет отталкиваться. Новый тренер «Спартака» должен быть иностранец или россиянин? Смотря какие тренеры будут. Может, уже ищут новые кандидатуры. Думаю, что, скорее всего, это будет иностранец. Кто из русских тренеров может выдержать такую тяжелую ответственность?» — сказал Ещенко «СЭ».

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет 15 марта и начнется в 13:00 мск.

Сергей Жуков

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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