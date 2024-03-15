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15 марта, 11:36

Козлов: «В полуфинале Кубка России хочу с «Балтикой» обыграть «Зенит»

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Нападающий «Балтики» Данила Козлов рассказал, с каким клубом он хочет встретиться в полуфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«В полуфинале хочу с «Балтикой» обыграть «Зенит». Это будет принципиальный момент для меня. Ничего никому доказывать не буду, просто хочу выиграть у них. Но не расстроюсь, если попадется другая команда», — приводит слова Козлова Metaratings.ru.

Форвард является воспитанником сине-бело-голубых.

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» 31 января и сыграл за нее 2 матча, в которых забил 1 мяч. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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