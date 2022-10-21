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Аршавин — о конфликте Семака и Мостового: «Это неприятный, но рабочий момент для обоих»

Аршавин прокомментировал конфликт между Семаком и Мостовым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал конфликт главного тренера команды Сергея Семака с полузащитником Андреем Мостовым.

«Каждый считает себя правым. Если Сергею Богдановичу не понравилось, как играл Мостовой, то он посчитал нужным его заменить. Понимаю, что Андрей тоже расстроен. Но уже все угасло, особо и не разгоралось. Это неприятный, но рабочий момент для обоих. Пройдет, все встанет на свои места.

Андрея тоже можно понять. Неприятно, когда тебя выпускают, а потом обратно меняют. Тем более, что у него это уже второй раз за последние четыре года. С Черчесовым в сборной такое же было», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1) вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой что-то сказал Семаку и ушел в раздевалку.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/arshavin-prokommentiroval-konflikt-mezhdu-semakom-i-mostovym/
Андрей Аршавин
Андрей Мостовой
Сергей Семак
ФК Зенит
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