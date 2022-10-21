Стрепетов — об обратной замене Мостового: «Я, как футболист, на стороне Андрея»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал обратную замену полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Я, как футболист, на стороне Андрея. Для меня эта замена — необязательная. То, что сказал Сергей Богданович после матча, что он хотел усилить атаку, а Малком был свежее и хотел перевести его в нападение — звоночек для Мостового и руководства клуба. Мостовой — не молодой человек, которого надо учить чему-то. Для футболиста это, конечно, мощная пощечина», — приводит «Спорт День за Днем» слова Стрепетова.

Специалист рассказал, что думает о Мостовом.

«Для меня Мостовой — это один из перспективнейших игроков российского футбола. Об этом говорю не только я, а все специалисты. Он быстрый, скоростной, да, может нет завершающей стадии, но она придет. Чем больше он будет на поле, тем больше пользы будет приносить «Зениту». На данный момент он игрок сборной России. Я считаю, что его уход станет потерей для «Зенита», — добавил он.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел от скамейки в раздевалку.