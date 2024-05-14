Слишкович назвал причины поражения «Спартака» от «Балтики»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Не могу сказать многого. Это игра, это футбол, где одна команда создает моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться. У нас были стопроцентные моменты, но реализация не была на том уровне. «Балтика» заслужила победу, она старалась. Выиграла у нас сегодня. Это футбол, такое бывает», — сказал Слишкович.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.