Золотой Малком! Гол форварда «Зенита» принес Бразилии олимпийский титул, а Дани Алвес стал еще более великим

Олимпийский футбольный финал завершился вторым кряду триумфом бразильской сборной — 2:1.

Олимпиада-2020. Футбол. Мужчины

Финал

Бразилия — Испания — 2:1 (1:0)

Голы: Кунья, 45 (1:0). Ойярсабаль, 61 (1:1). Малком, 108 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ришарлисон, 38 (мимо)

Бразилия: Сантос, Дани Алвес, Арана, Диегу Карлос, Нину, Дуглас Луис, Гимарайнс, Клаудинью (Рейниер, 106), Ришарлисон (Паулинью, 114), Кунья (Малком, 91), Антони (Менину, 112).

Испания: Симон, Пау Торрес, Кукурелья (Вальехо, 91), Гарсия, О.Хиль (Миранда, 91), Мерино (Солер, 46), Субименди (Монкайола, 112), Педри, Асенсио (Б.Хиль, 46), Ойярсабаль (Мир, 104), Ольмо.

Предупреждения: Арана, 20. Гарсия, 26. Ришарлисон, 31. Кунья, 65. Дуглас Луис, 89. Б.Хиль, 105+1.

Судья: Бит (Австралия).

7 августа. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».

Футбол на Олимпиадах начинается до церемонии открытия Игр, а потом уходит в тень. Как минимум до старта плей-офф или вплоть до финального матча. В этот раз у него была роскошная вывеска. С одной стороны — Испания, последняя европейская команда, бравшая олимпийское золото на домашнем турнире-1992. С другой — вышедшая в финал на третьих Играх кряду Бразилия, гарантировавшая себе рекордный — седьмой по счету комплект медалей.

После периодически клонивших в сон полуфиналов, где ответственность за результат почти убила зрелище, в субботу хотелось видеть футбол, соответствующий уровню исполнителей. Тем более на поле вышли уникальные в своем роде игроки. У Бразилии — ее 38-летний капитан и обладатель 42 титулов Дани Алвес. У Испании — 18-летний вундеркинд Педри. Главная надежда «Барселоны» и наследник великих Хави и Иньесты.

Для юноши, который, как и еще пять футболистов «Красной фурии», выступил на Евро-2020, встреча в Иокогаме стала 73-й с момента начала сезона! Никто в Старом Свете так много не играл, и «Барса», естественно, была против нещадной эксплуатации Педри. Только Испания уникальна тем, что клубы не имеют права наложить вето на вызов футболистов в олимпийскую команду. Это точно не Бразилия, где «Фламенго» отстаивал своего форварда Педро через суд, тогда как апелляцию каталонцев отклонили.

Что до не разочаровавшего в итоге финального матча, то ему требовался эпизод, который раскроет игру, и такой случился, когда Диегу Карлос пытался не дать Дани Ольмо забить после скидки Ойярсабаля. Бразилец «любит» поражать свои ворота, но в этот раз после собственной срезки он исполнил акробатический номер, выбив мяч с линии ворот. И после этого Бразилия проснулась, включившись на полную мощь.

Желания же у всех было через край, но и тут не нашлось равных Дани Алвесу. Девять человек из десяти, наверное, просто не успели бы к подаче потенциального зенитовца Клаудинью, однако ветеран отработал момент на 150 процентов и в борьбе с Кукурельей сумел от линии поля вернуть мяч в центр штрафной. Испанцы этого, похоже, не ждали, тогда как находившийся в окружении трех соперников Матеус Кунья, которого также сватали в Питер, разобрался с Пау Торресом и вогнал мяч в угол.

Такую бы ответственность лучшему снайперу турнира Ришарлисону, который накануне финала, кажется, поссорился с капризной Фортуной! Сначала форвард «Эвертона» промахнулся с отличного паса Араны. Потом — когда в игру включился ВАР и арбитр убедился, что допустивший ошибку на выходе Унаи Симон вместо мяча врезался в соперника — не попал в створ с пенальти. Со штатными пенальтистами у Бразилии явные проблемы, если вспомнить, как Кунья смазал свой подход к «точке» в игре с Германией.

А какой номер исполнил Ришарлисон уже во втором тайме, изящным финтом усадив на газон Оскара Хиля! До цели было несколько метров, однако мяч остановили нога Симона и каркас ворот. В итоге — в полном соответствии с законами драматургии — Испания отыгралась. Солер вырезал подачу в район дальней штанги, и там Дани Алвес не уследил за Ойярсабалем.

Концовка основного времени — лучший отрезок «Красной фурии», по ходу которого бразильцев дважды спасла перекладина. И если Оскар Хиль лишь навешивал по слишком крутой траектории, то новичок «Тоттенхэма» Брайан Хиль классно выстрелил из-за штрафной. Только после этого Андре Жардине сделал первую замену, как и в полуфинале, дав зенитовцу Малкому отыграть дополнительные полчаса.

MALCOM GIVES BRAZIL THE LEAD IN THE 110TH MINUTE? pic.twitter.com/YngxpIHJ1U — B/R Football (@brfootball) August 7, 2021

Они прошли уже под диктовку «Селесао», а представитель РПЛ стал весьма заметной фигурой, отметившись и в комбинационной игре, и при исполнении стандартов.

А потом Малком исполнил номер, который навсегда войдет в историю бразильского футбола. На рывке выиграл борьбу у испанского капитана Вальехо и вслед за ним поставил в тупик Унаи Симона. В общем, Малком сделал то, что не удалось в Лондоне-2012 Халку, который за месяц до перехода в «Зенит» тоже забил в финале, но тогда его команда уступила Мексике. 43-й титул великого Дани Алвеса — в том числе и заслуга нынешнего зенитовца, забившего золотой мяч. Ликуй, Бразилия!