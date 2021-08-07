Жуткое столкновение защитника «Нижнего Новгорода». Получил черепно-мозговую травму, уехал со стадиона на «Скорой»
«Нижний Новгород» ценой травмы и потери центрального защитника одержал победу над «Спартаком» в Москве — 2:1.
При счете 2:0 в пользу гостей на 48-й минуте матча в штрафной «Нижнего» рухнул на газон Иван Миладинович. Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе пытался замкнуть навес в штрафную и в борьбе за мяч с соперником попал тому головой в висок.
Кошмарный эпизод произошел в матче «Спартака» и «Нижнего Новгорода»— Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021
Миладинович столкнулся с Понсе и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, а потом увезли с поля pic.twitter.com/VF2upI3UgK
Миладинович после удара рухнул на поле без движения. Возникло ощущение, что защитник потерял сознание. Одни футболисты бросились помогать коллеге, другие активно жестикулировали, торопя врачей. Серб пару минут приходил в себя, истекая кровью. Он получил рассечение и удар в голову, который не позволил ему продолжить игру.
Иван Миладинович на электрокаре покидает поле после жёсткого столкновения в воздухе с Эсекелем Понсе.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 7, 2021
Желаем здоровья защитнику «Нижнего Новгорода»!#СпартакНН
Покидал поле Миладинович с большим трудом: он еле переместился на носилки, а затем на электрокар, который отвез его к карете «скорой помощи». Там ему оказали помощь врачи. У игрока «Нижнего Новгорода» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его увезли на реанимобиле в больницу прямо во время матча. При этом игрок находился в сознании и отвечал на вопросы медиков.
Напомним, Миладинович перешел в «Нижний Новгород» этим летом из «Сочи» на правах аренды. В мае сербский защитник рассказал, что намерен получить российское гражданство.
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