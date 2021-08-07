Жуткое столкновение защитника «Нижнего Новгорода». Получил черепно-мозговую травму, уехал со стадиона на «Скорой»

Иван Миладинович столкнулся головами с Эсекьелем Понсе.

«Нижний Новгород» ценой травмы и потери центрального защитника одержал победу над «Спартаком» в Москве — 2:1.

При счете 2:0 в пользу гостей на 48-й минуте матча в штрафной «Нижнего» рухнул на газон Иван Миладинович. Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе пытался замкнуть навес в штрафную и в борьбе за мяч с соперником попал тому головой в висок.

Кошмарный эпизод произошел в матче «Спартака» и «Нижнего Новгорода»



Миладинович столкнулся с Понсе и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, а потом увезли с поля pic.twitter.com/VF2upI3UgK — Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021

Миладинович после удара рухнул на поле без движения. Возникло ощущение, что защитник потерял сознание. Одни футболисты бросились помогать коллеге, другие активно жестикулировали, торопя врачей. Серб пару минут приходил в себя, истекая кровью. Он получил рассечение и удар в голову, который не позволил ему продолжить игру.

Иван Миладинович на электрокаре покидает поле после жёсткого столкновения в воздухе с Эсекелем Понсе.



Желаем здоровья защитнику «Нижнего Новгорода»!#СпартакНН — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 7, 2021

Покидал поле Миладинович с большим трудом: он еле переместился на носилки, а затем на электрокар, который отвез его к карете «скорой помощи». Там ему оказали помощь врачи. У игрока «Нижнего Новгорода» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его увезли на реанимобиле в больницу прямо во время матча. При этом игрок находился в сознании и отвечал на вопросы медиков.

Напомним, Миладинович перешел в «Нижний Новгород» этим летом из «Сочи» на правах аренды. В мае сербский защитник рассказал, что намерен получить российское гражданство.