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Жуткое столкновение защитника «Нижнего Новгорода». Получил черепно-мозговую травму, уехал со стадиона на «Скорой»

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:05
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Игроки гостей оказывают Ивану Миладиновичу первую помощь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Игроки гостей оказывают Ивану Миладиновичу первую помощь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Иван Миладинович столкнулся головами с Эсекьелем Понсе.
Спартак — Нижний Новгород

«Нижний Новгород» ценой травмы и потери центрального защитника одержал победу над «Спартаком» в Москве — 2:1.

При счете 2:0 в пользу гостей на 48-й минуте матча в штрафной «Нижнего» рухнул на газон Иван Миладинович. Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе пытался замкнуть навес в штрафную и в борьбе за мяч с соперником попал тому головой в висок.

Миладинович после удара рухнул на поле без движения. Возникло ощущение, что защитник потерял сознание. Одни футболисты бросились помогать коллеге, другие активно жестикулировали, торопя врачей. Серб пару минут приходил в себя, истекая кровью. Он получил рассечение и удар в голову, который не позволил ему продолжить игру.

Покидал поле Миладинович с большим трудом: он еле переместился на носилки, а затем на электрокар, который отвез его к карете «скорой помощи». Там ему оказали помощь врачи. У игрока «Нижнего Новгорода» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его увезли на реанимобиле в больницу прямо во время матча. При этом игрок находился в сознании и отвечал на вопросы медиков.

Напомним, Миладинович перешел в «Нижний Новгород» этим летом из «Сочи» на правах аренды. В мае сербский защитник рассказал, что намерен получить российское гражданство.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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