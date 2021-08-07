«Спартак» хочет провести матч на Красной площади
По нашей информации, «Спартак» пытается договориться о проведении матча на Красной площади. Игра может состояться в следующем году, когда клуб будет отмечать столетие. Но реализовать эту идею непросто.
Откуда такая идея?
6 июля 1936 года на Красной площади состоялся спортивный парад, в конце которого прошел футбольный матч. На брусчатке расстелили огромный ковер, который имитировал искусственный газон, площадью девять тысяч квадратных метров.
Обе команды были составлены из футболистов «Спартака». Матч длился 43 минуты. Основа победила дублеров — 4:3.
За игрой смотрел Иосиф Сталин. Ему понравилось, это поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР.
С кем играть?
Планируется, что если матч на Красной удастся организовать, то «Спартак» сыграет с дублем или «двойкой». Фактически так же, как и в 1936 году.
К столетию планируется и матч с европейской топ-командой. Изначально в списках были лидеры топ-пятерки чемпионатов, но сейчас обсуждается уже менее статусные соперники. Эта игра должна пройти на «Открытие банк Арене» летом 2022 года.
Зрители будут?
Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но даже в идеальных условиях на Красной невозможно разместить очень много зрителей. Скорее всего, на трибунах будет 10-15 тысяч.
В чем проблема?
Организовать любое мероприятие на Красной нереально сложно. Нужно пройти миллион согласований. Желательно получить поддержку кого-то из верхов руководства страны. Среди болельщиков «Спартака» такие люди есть.
Еще одна проблема — постоянные смены руководства в клубе. Начинали вести этот проект еще несколько лет назад. Летом 2020 года все руководство сменилось. Потом произошли ключевые изменения в в конце прошлого года. А этим летом обновились коммерческий и информационный блоки. Непонятно, успеет ли «Спартак» реализовать эту идею.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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