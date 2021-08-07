«Спартак» хочет провести матч на Красной площади

Это отсылка к 1936 году и одна из возможных акций к столетию.

По нашей информации, «Спартак» пытается договориться о проведении матча на Красной площади. Игра может состояться в следующем году, когда клуб будет отмечать столетие. Но реализовать эту идею непросто.

Откуда такая идея?

6 июля 1936 года на Красной площади состоялся спортивный парад, в конце которого прошел футбольный матч. На брусчатке расстелили огромный ковер, который имитировал искусственный газон, площадью девять тысяч квадратных метров.

Обе команды были составлены из футболистов «Спартака». Матч длился 43 минуты. Основа победила дублеров — 4:3.

За игрой смотрел Иосиф Сталин. Ему понравилось, это поспособствовало развитию и популяризации футбола в СССР.

С кем играть?

Планируется, что если матч на Красной удастся организовать, то «Спартак» сыграет с дублем или «двойкой». Фактически так же, как и в 1936 году.

К столетию планируется и матч с европейской топ-командой. Изначально в списках были лидеры топ-пятерки чемпионатов, но сейчас обсуждается уже менее статусные соперники. Эта игра должна пройти на «Открытие банк Арене» летом 2022 года.

1939 год. «Спартак» во время парада на Красной площади. Фото —

Зрители будут?

Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но даже в идеальных условиях на Красной невозможно разместить очень много зрителей. Скорее всего, на трибунах будет 10-15 тысяч.

В чем проблема?

Организовать любое мероприятие на Красной нереально сложно. Нужно пройти миллион согласований. Желательно получить поддержку кого-то из верхов руководства страны. Среди болельщиков «Спартака» такие люди есть.

Еще одна проблема — постоянные смены руководства в клубе. Начинали вести этот проект еще несколько лет назад. Летом 2020 года все руководство сменилось. Потом произошли ключевые изменения в в конце прошлого года. А этим летом обновились коммерческий и информационный блоки. Непонятно, успеет ли «Спартак» реализовать эту идею.