«Карпин в жизни очень веселый, но в работе серьезный и требовательный». Интервью защитника «Зенита» Чистякова

Дмитрий Чистяков — о непростом пути от академии до основы «Зенита», Карпине и любви к животным

Армения, «Шинник», «Тамбов»

— Расскажи о своем пути из академии «Зенита» в основу клуба.

— Это был сложный, но интересный путь. И когда я перестал попадать в основной состав команды Радимова («Зенит-2». — Прим. «СЭ»), то отправился играть в Армению на правах аренды. Для меня это было интересным и волнительным приключением. Вспоминаю я об этом исключительно с теплотой и положительными эмоциями.

— Как тебе чемпионат Армении?

— Очень сложный и жесткий чемпионат. Есть пара клубов, которые выделяются именно игрой, а остальные команды старались биться за себя, за своих партнеров и думали о том, что им надо прокормить семью.

— Тебя узнавали в Армении?

— Там меня ни разу не узнали. Команда, в которой я был («Мика». — Прим. «СЭ»), шла в нижней части турнирной таблицы и была не совсем на виду. Узнавали только местных звезд.

— Дальше в твоей карьере были «Шинник» и «Тамбов».

— Я приехал из Армении, и у меня закончился контракт с «Зенитом». Я начал подготовку сам. Тренировался, а потом появился вариант с «Шинником». Агент направил меня на просмотр в Ярославль. У меня получилось проявить себя, и через две недели со мной подписали контракт. Когда у меня спустя два сезона закончился контракт с ярославским клубом, мне предложили новое соглашение, но я понимал, что необходимо двигаться дальше. Я съездил на просмотр в казанский «Рубин», но не подошел. Уже под конец трансферного окна мне позвонил агент и сообщил, что меня ждут в «Тамбове». Мы сумели занять первое место в ФНЛ и выйти в премьер-лигу. После чего на меня через агента вышел «Ростов». Мне позвонил Валерий Карпин и пригласил к себе в команду. Сказал, что давно следил за моей игрой и хочет видеть меня в своей команде. Я сразу же сказал да! Так я оказался в «Ростове».

Карпин, Хуммельс, Анюков

— Какой тренер Карпин?

— Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды. Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, — это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора.

— Как отреагировал на предложение от «Зенита»?

— Я только оправился тогда после травмы, начал потихоньку играть, провел одну-две игры. Был конец трансферного окна, и я уже думал, что останусь в «Ростове». Позвонил агент и сказал, что «Зенит» хочет взять меня в аренду. Я поговорил с семьей, своей девушкой, и мы приняли решение, что надо пробовать. В «Зенит» не каждый день зовут.

— Насколько ты сейчас счастлив в «Зените»?

— Я очень счастлив! И, может быть, до конца не осознаю до сих пор, что я играю в «Зените». Это была моя мечта с детства. Когда я только приехал в Санкт-Петербург, то не мог себе и представить, что окажусь именно в главной команде. На сегодняшний день я живу моментом, и я очень счастлив! Приятно защищать цвета клуба и города, который я люблю.

— Какие у тебя ожидания от нового сезона?

— Я хочу добиться максимальных результатов с «Зенитом». Ожидания от этого сезона самые большие. Хочется выиграть чемпионат и Кубок России, а также выступить в Лиге чемпионов максимально достойно для нас и для города.

— Кем ты вдохновлялся в детстве?

— Думаю, что мой ответ будет банален. Мне очень нравилось наблюдать за игрой Кержакова, Аршавина, Радимова и Анюкова. Я, как и все, восхищался ими.

— Кто для тебя пример в мировом футболе?

— Пуйоль, Рамос и Хуммельс. В Рамосе мне нравится, что он очень атлетичный и у него нет слабых качеств. У Хуммельса отмечу, что у него один из лучших первых пасов обеими ногами.

Животные, ветклиника, рисование

— Как ты обычно проводишь свое свободное время?

— Все зависит от моего настроения. Если была неудачная игра или тренировка, то люблю спокойную обстановку. Мне нравится проводить время со своей девушкой и животными. У меня большая собака по кличке Барни. Я просто могу взять его с собой и пойти гулять в парк. Или поехать куда-нибудь в уединенное место на залив.

Еще очень люблю рисовать. Я раньше занимался в художественной школе. Сейчас могу взять с собой в поездку листочки А4, карандаши и рисовать. За этим делом могу провести два-три часа.

— Расскажи о своей любви к животным.

— Я стараюсь помогать животным. Как и любой человек, не могу пройти мимо. У меня девушка, например, вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику, сдали все анализы. Сейчас приводим его в порядок, а потом будем пристраивать в надежные руки.

В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им.

Евгений Черепанов