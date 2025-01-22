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Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике и без Клаудиньо? У Семака есть два варианта состава

Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты «Зенита» Лусиано Гонду, Луис Энрике и Максим Глушенков
Лусиано Гонду, Луис Энрике и Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит», Global Look Press
Максим Никитин — о тактической трансформации чемпиона России.

Луис Энрике — официально в «Зените». В обмен на суперзвезду «Ботафого» питерский клуб отправит в Бразилию Артура (он присоединится к новой команде зимой) и Вендела, чей трансфер состоится летом. Дополнительных финансовых вложений, по словам Александра Медведева, не случится.

Также Санкт-Петербург покидает Клаудиньо. По информации CNN Brasil, полузащитник продолжит карьеру в Катаре. Местный клуб «Аль-Садд» заплатит 20 миллионов евро.

Давайте разберемся, что значат эти изменения для чемпиона России во второй части сезона.

Потеря Артура на «Зенит» не повлияет. Но как заменить Вендела?

Вендел — игрок с подтвержденным качеством. Возможно, самый сильный в РПЛ за последние пять лет. Его адекватная цена — около 20 миллионов евро. Но главное, что заменить такого игрока на позиции правой «восьмерки» Сергей Семак не в состоянии. Вряд ли внутри клуба есть скрытый ресурс — да и в России или на доступных «Зениту» рынках футболистов уровня Вендела не найти. Поэтому очень интересно, как в Санкт-Петербурге поступят летом 2025-го, когда бразилец отправится в «Ботафого». Пока же мы ожидаем последнюю серию его пребывания в РПЛ. И в «Зените» надеются, что решение об уходе придаст Венделу дополнительную мотивацию на мощный финал российского цикла. Ничего другого в Санкт-Петербурге не придумали, поскольку бразилец очень хотел уйти. Первые слухи об этом, кстати, появились еще летом 2022-го. Три года для существования в такой ситуации — срок очень большой. Так что менеджмент сработал грамотно.

Артур — другая история. Здесь случился очевидный трансферный провал. Да, у него есть чемпионский гол, но ни дриблинга, ни нестандартных решений Семак от Артура не дождался. Самое интересное, что изначально бразилец тренерскому штабу «Зенита» вообще не нравился. Но их убедили, что никого лучше привезти не удастся. Артур очень похож по стилю на спартаковского Хесуса Медину. Кажется, что в целом это игрок качественный, иногда может забить важный гол, с хорошей левой. Но ключевые качества для крайнего нападающего отсутствуют: нет ни дриблинга, ни творчества, ни взрывной скорости. Поэтому его уход на потенциал «Зенита» не повлияет.

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Разумеется, размен на лидера «Ботафого» в такой ситуации выглядит неплохим решением: Артур не приносит пользы, а Вендел хочет уйти, как последняя электричка на глазах у опаздывающего. Самое забавное, что оба клуба отправили друг другу кризисных футболистов: Энрике в Рио-де-Жанейро тоже загрустил. После выигранного чемпионства бастовал и просился в Европу. Теперь Европа случилась. Хотя не совсем понятно, какие у него мотивы. Из России попасть в топ-5 лиг сложнее, чем из Бразилии.

Если подводить итоги, то этот размен точно успешнее того, в котором за Юри Алберто «Зенит» получил сразу четырех футболистов: Ренана, Мантуана, Ивана и Ду Кейроса, плюс обзавелся приоритетным правом выкупа Педро. По сути, из них заиграл только Мантуан. И то не на своей позиции. При этом адекватной замены в центре атаки «Зенит» так и не обрел. Спустя время кажется, что кейс с Альберто получился максимально провальным, хотя здесь многое решили политические моменты, и Питер оказался в патовой ситуации.

Размен Вендела и Артура на Эрике выглядит гораздо интереснее. Впрочем, появление Луиса хоть и хорошее антикризисное решение, но точно не спланированная спортивная логика, которая решит реальные игровые проблемы.

Футболист «Зенита» Лусиано Гонду
Лусиано Гонду.
Фото ФК «Зенит»

Как повлияет покупка Энрике на роли Глушенкова и Лусиано?

Теперь надо понять: а где будут использовать Энрике?

Игра Лусиано Гонду в первой части сезона вопросов не вызывала. Посадить его на лавку сложно. Поэтому в «Зените» грядут структурные изменения. Вероятно, команда выстроится в 4-1-2-2-1, где Глушенков займет место в паре центральных полузащитников (но с более атакующим функционалом), а Энрике окажется справа. А вот Лусиано логично перевести налево. В центре атаки вариантов не особенно много: Кассьерра или Соболев.

Другой вариант: смещение аргентинца в центр атаки; Луис Энрике останется справа. В середине поля — все то же самое, но слева сыграет Мостовой.

Таким образом, отъезд Клаудиньо в Катар и появление Энрике наверняка «выдавят» Глушенкова в центр поля, где он сможет больше влиять на команду. Максим теперь становится заменой Клаудиньо, а Энрике попытается взять на себя роль Малкома, альтернативу которому в Петербурге так и не нашли.

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При этом ключевая причина приезда вингера «Ботафого», на мой взгляд, — индивидуальная мощь футболиста и сложившиеся условия к его появлению. Другими словами, все случилось, потому что Вендел и Артур оказались в кризисе, а Луис Энрике хотел сбежать из Бразилии. Но проблемы «Зенита» не решены: нет ни забивного центрального нападающего, ни качественного правого защитника. Тогда как на позиции правого форварда могут сыграть сразу три футболиста: Лусиано, Энрике и Глушенков. Даже левый фланг было бы усилить логичнее.

Впрочем, боссов «Зенита» понять можно: сложно отказаться от игрока уровня Энрике. С другой стороны, у меня все равно есть ощущение, что трансфер взрывоопасен, так как из-за него лидеры клуба потеряют любимые позиции.

Но главное даже не это: к РПЛ тяжело приспосабливались и Халк, и Малком. Дело тут не в мотивации, а в специфичности лиги. К тому же на Энрике будет давить трансферная стоимость, а он и в Бразилии забивал не так уж много (17 голов в 108 матчах серии А). Поэтому вещественных доказательств качества трансфера болельщики могут и не получить. Хотя игрок точно яркий.

Ну а «Зенит» с уходом Клаудиньо и летним отъездом Вендела начинает капитальную перестройку. Что делает финиш сезона непредсказуемым.

Ориентировочный состав «Зенита». Вариант 1
Ориентировочный состав «Зенита». Вариант 2
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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