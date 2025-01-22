Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника команды Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.