Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?
«Спартак» объявил об уходе из команды Александра Селихова. Клуб и голкипер расторгли контракт по обоюдному согласию.
Соглашение с 30-летним вратарем было рассчитано до лета 2025 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» выплатит Селихову 700 тысяч евро — полную сумму оставшейся зарплаты.
«Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми. Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведенные в «Спартаке», желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Достижения и незабываемые моменты
Селихов стал игроком московского «Спартака» в конце 2016 года. Его дебют пришелся на весну 2017-го, когда команда под руководством Массимо Карреры оформила долгожданное чемпионство. Помимо этого, вместе со «Спартаком» Селихов завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Он также был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России.
За восемь лет голкипер провел за красно-белых 102 матча. На сайте клуба особо отмечается вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: «В рамках четвертого тура в выездном матче с «Лестером» Саша парировал пенальти от Джейми Варди и помог нам сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи» была одержана во многом благодаря его спасениям: их в той встрече у Саши накопилось целых семь.
Кульминацией того невероятного отрезка стал поединок в Варшаве. Отбитый пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом (а не на третьем) месте в группе».
Селихов оставил след и в Лиге чемпионов: в составе «Спартака» он отражал удар Мохамеда Салаха с пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:1) и участвовал в разгроме «Севильи» (5:1).
В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей (все — в Кубке России), пропустив семь голов и трижды сохранив ворота в неприкосновенности. В чемпионате страны Селихов в последний раз играл в декабре 2023-го — уступил конкуренцию Александру Максименко.
Будущее: ОАЭ, Саудовская Аравия или «Ростов»?
Как писал «РБ Спорт», Селиховым активно интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако последний вариант невозможен: местная лига запрещает иностранным вратарям старше 23 лет выступать в национальных чемпионатах, так что для опытного российского голкипера участие реально только в азиатской Лиге чемпионов или другом международном турнире.
Кроме того, колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщает, что высока вероятность перехода Селихова в «Ростов». Так что, вполне возможно, Александр останется в Российской премьер-лиге.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3