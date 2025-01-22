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Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?

Вратарь Александр Селихов покинул «Спартак»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Вратарь Александр Селихов покинул «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Голкипер получил от красно-белых 700 тысяч евро.

«Спартак» объявил об уходе из команды Александра Селихова. Клуб и голкипер расторгли контракт по обоюдному согласию.

Соглашение с 30-летним вратарем было рассчитано до лета 2025 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» выплатит Селихову 700 тысяч евро — полную сумму оставшейся зарплаты.

«Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми. Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведенные в «Спартаке», желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Достижения и незабываемые моменты

Селихов стал игроком московского «Спартака» в конце 2016 года. Его дебют пришелся на весну 2017-го, когда команда под руководством Массимо Карреры оформила долгожданное чемпионство. Помимо этого, вместе со «Спартаком» Селихов завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Он также был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России.

За восемь лет голкипер провел за красно-белых 102 матча. На сайте клуба особо отмечается вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: «В рамках четвертого тура в выездном матче с «Лестером» Саша парировал пенальти от Джейми Варди и помог нам сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи» была одержана во многом благодаря его спасениям: их в той встрече у Саши накопилось целых семь.

Томаш Тавареш и&nbsp;Виллиан Жозе. Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе

Кульминацией того невероятного отрезка стал поединок в Варшаве. Отбитый пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом (а не на третьем) месте в группе».

Селихов оставил след и в Лиге чемпионов: в составе «Спартака» он отражал удар Мохамеда Салаха с пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:1) и участвовал в разгроме «Севильи» (5:1).

В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей (все — в Кубке России), пропустив семь голов и трижды сохранив ворота в неприкосновенности. В чемпионате страны Селихов в последний раз играл в декабре 2023-го — уступил конкуренцию Александру Максименко.

Будущее: ОАЭ, Саудовская Аравия или «Ростов»?

Как писал «РБ Спорт», Селиховым активно интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако последний вариант невозможен: местная лига запрещает иностранным вратарям старше 23 лет выступать в национальных чемпионатах, так что для опытного российского голкипера участие реально только в азиатской Лиге чемпионов или другом международном турнире.

Кроме того, колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщает, что высока вероятность перехода Селихова в «Ростов». Так что, вполне возможно, Александр останется в Российской премьер-лиге.

Александр Селихов
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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2.03 16:30
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