Голкипер получил от красно-белых 700 тысяч евро.

«Спартак» объявил об уходе из команды Александра Селихова. Клуб и голкипер расторгли контракт по обоюдному согласию.

Соглашение с 30-летним вратарем было рассчитано до лета 2025 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» выплатит Селихову 700 тысяч евро — полную сумму оставшейся зарплаты.

«Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми. Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведенные в «Спартаке», желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Достижения и незабываемые моменты

Селихов стал игроком московского «Спартака» в конце 2016 года. Его дебют пришелся на весну 2017-го, когда команда под руководством Массимо Карреры оформила долгожданное чемпионство. Помимо этого, вместе со «Спартаком» Селихов завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Он также был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России.

За восемь лет голкипер провел за красно-белых 102 матча. На сайте клуба особо отмечается вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: «В рамках четвертого тура в выездном матче с «Лестером» Саша парировал пенальти от Джейми Варди и помог нам сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи» была одержана во многом благодаря его спасениям: их в той встрече у Саши накопилось целых семь.

Кульминацией того невероятного отрезка стал поединок в Варшаве. Отбитый пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом (а не на третьем) месте в группе».

Селихов оставил след и в Лиге чемпионов: в составе «Спартака» он отражал удар Мохамеда Салаха с пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:1) и участвовал в разгроме «Севильи» (5:1).

В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей (все — в Кубке России), пропустив семь голов и трижды сохранив ворота в неприкосновенности. В чемпионате страны Селихов в последний раз играл в декабре 2023-го — уступил конкуренцию Александру Максименко.

Будущее: ОАЭ, Саудовская Аравия или «Ростов»?

Как писал «РБ Спорт», Селиховым активно интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако последний вариант невозможен: местная лига запрещает иностранным вратарям старше 23 лет выступать в национальных чемпионатах, так что для опытного российского голкипера участие реально только в азиатской Лиге чемпионов или другом международном турнире.

Кроме того, колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщает, что высока вероятность перехода Селихова в «Ростов». Так что, вполне возможно, Александр останется в Российской премьер-лиге.