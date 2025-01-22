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Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?

Подробности об уходе Клаудиньо из «Зенита»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бразильский хавбек все-таки покидает Санкт-Петербург.

Это было неизбежно. Клаудиньо уже больше года всем видом показывает, что Россия ему надоела, несмотря на наличие паспорта РФ. Бразилец в последнее время действовал на автопилоте: ниже определенного уровня не опускался, но и не демонстрировал желания развиваться в клубе. Включался изредка — только когда сам находил в себе мотивацию.

Например, весной 2024-го Клаудиньо провел лучший отрезок в «Зените» за последние два с половиной года. Тогда кудрявым хавбеком наверняка двигала не столько командная цель, сколько индивидуальная. Минувшим летом он был невероятно близок к трансферу во «Фламенго», но «Зенит» перебил предложение новым, выгодным контрактом. Однако, как выяснилось, сине-бело-голубые лишь отсрочили неизбежное: желание покинуть Россию никуда не пропало.

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А начиналось все замечательно. Летом 2021 года Клаудиньо выиграл с Малкомом Олимпийские игры и в статусе крупной звезды и друга лидера «Зенита» перебрался в Санкт-Петербург. Яркая презентация, на которой новичка представили в образе певца The Weekend, лишь подогрела интерес к игре футболиста.

И он не подкачал! Фантастически ворвался в чемпионат России: шикарным дриблингом, блестящим взаимодействием с Малкомом и пышной шевелюрой бразилец быстро очаровал публику не только в Санкт-Петербурге. По итогам 2021 года Клаудиньо был признан лучшим игроком России по версии менеджеров, хотя перешел в «Зенит» только летом. А по завершении сезона-2021/22 с отрывом стал лучшим футболистом по мнению самих игроков в опросе «СЭ».

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Но потом что-то сломалось. Изменилась роль Клаудиньо: он сместился с фланга в центр, где ему было менее комфортно, и значительную часть петербургской карьеры вообще провел в опорной зоне. Много скандалил с судьями, отказывался пожимать руку Семаку. Снизилась его результативность, пропали блестящие финты, исчезла улыбка с лица. Клаудиньо по-прежнему являлся ключевым игроком петербургского клуба, но не прогрессировал — многообещающий старт в «Зените» оказался забыт, бразилец стал тонуть в критике.

В феврале 2023 года Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ. Первый вскоре уехал из России на пике, второй остался еще на два года, но за это время так и не добрался до того уровня, который демонстрировал в дебютном сезоне. С высоты сегодняшнего дня Малком выглядит едва ли не легендой клуба, потому что провел роскошный финальный сезон, а вот Клаудиньо до этого статуса очень далеко.

Но есть два парадокса. Первый касается будущего самого игрока: он уже несколько лет всеми способами намекал на то, что хочет на родину, и многие претенденты, включая «Фламенго» и «Палмейрас», потратили уйму сил на его несостоявшийся трансфер. В итоге Клаудиньо переезжает в Катар — по сообщениям CNN, «Аль-Садд» покупает бразильца за 20 миллионов евро. В чем принципиальная разница для человека, который и так отлично зарабатывал в Петербурге?

Второй парадокс касается сегодняшнего «Зенита». Да, с Клаудиньо давно пора было расставаться, но прямо сейчас — не лучший момент. Середина поля и так самая уязвимая зона в команде, а без Клаудиньо и с полумотивированным Венделом она превращается в выжженную землю.

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Да, вполне вероятно, что весной на позиции «десятки» будет играть Глушенков, под ним — Барриос с Венделом, а справа — многомиллионный новичок Луис Энрике. Но даже если так, усиление в центр поля «Зениту» требуется срочно: там банально нет глубины. Если кто-то «вылетит», команда значительно просядет в качестве в ключевой зоне.

«Зенит» поражает: чистка и обновление состава ожидались летом, после празднования столетия, но реальность оказалась совсем другой.

Клаудиньо — спасибо за все, но уходит он не вовремя. Клубу точно надо что-то делать, иначе золото в юбилейный сезон под большим вопросом.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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