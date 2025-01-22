Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?
Это было неизбежно. Клаудиньо уже больше года всем видом показывает, что Россия ему надоела, несмотря на наличие паспорта РФ. Бразилец в последнее время действовал на автопилоте: ниже определенного уровня не опускался, но и не демонстрировал желания развиваться в клубе. Включался изредка — только когда сам находил в себе мотивацию.
Например, весной 2024-го Клаудиньо провел лучший отрезок в «Зените» за последние два с половиной года. Тогда кудрявым хавбеком наверняка двигала не столько командная цель, сколько индивидуальная. Минувшим летом он был невероятно близок к трансферу во «Фламенго», но «Зенит» перебил предложение новым, выгодным контрактом. Однако, как выяснилось, сине-бело-голубые лишь отсрочили неизбежное: желание покинуть Россию никуда не пропало.
А начиналось все замечательно. Летом 2021 года Клаудиньо выиграл с Малкомом Олимпийские игры и в статусе крупной звезды и друга лидера «Зенита» перебрался в Санкт-Петербург. Яркая презентация, на которой новичка представили в образе певца The Weekend, лишь подогрела интерес к игре футболиста.
И он не подкачал! Фантастически ворвался в чемпионат России: шикарным дриблингом, блестящим взаимодействием с Малкомом и пышной шевелюрой бразилец быстро очаровал публику не только в Санкт-Петербурге. По итогам 2021 года Клаудиньо был признан лучшим игроком России по версии менеджеров, хотя перешел в «Зенит» только летом. А по завершении сезона-2021/22 с отрывом стал лучшим футболистом по мнению самих игроков в опросе «СЭ».
Но потом что-то сломалось. Изменилась роль Клаудиньо: он сместился с фланга в центр, где ему было менее комфортно, и значительную часть петербургской карьеры вообще провел в опорной зоне. Много скандалил с судьями, отказывался пожимать руку Семаку. Снизилась его результативность, пропали блестящие финты, исчезла улыбка с лица. Клаудиньо по-прежнему являлся ключевым игроком петербургского клуба, но не прогрессировал — многообещающий старт в «Зените» оказался забыт, бразилец стал тонуть в критике.
В феврале 2023 года Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ. Первый вскоре уехал из России на пике, второй остался еще на два года, но за это время так и не добрался до того уровня, который демонстрировал в дебютном сезоне. С высоты сегодняшнего дня Малком выглядит едва ли не легендой клуба, потому что провел роскошный финальный сезон, а вот Клаудиньо до этого статуса очень далеко.
Но есть два парадокса. Первый касается будущего самого игрока: он уже несколько лет всеми способами намекал на то, что хочет на родину, и многие претенденты, включая «Фламенго» и «Палмейрас», потратили уйму сил на его несостоявшийся трансфер. В итоге Клаудиньо переезжает в Катар — по сообщениям CNN, «Аль-Садд» покупает бразильца за 20 миллионов евро. В чем принципиальная разница для человека, который и так отлично зарабатывал в Петербурге?
Второй парадокс касается сегодняшнего «Зенита». Да, с Клаудиньо давно пора было расставаться, но прямо сейчас — не лучший момент. Середина поля и так самая уязвимая зона в команде, а без Клаудиньо и с полумотивированным Венделом она превращается в выжженную землю.
Да, вполне вероятно, что весной на позиции «десятки» будет играть Глушенков, под ним — Барриос с Венделом, а справа — многомиллионный новичок Луис Энрике. Но даже если так, усиление в центр поля «Зениту» требуется срочно: там банально нет глубины. Если кто-то «вылетит», команда значительно просядет в качестве в ключевой зоне.
«Зенит» поражает: чистка и обновление состава ожидались летом, после празднования столетия, но реальность оказалась совсем другой.
Клаудиньо — спасибо за все, но уходит он не вовремя. Клубу точно надо что-то делать, иначе золото в юбилейный сезон под большим вопросом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3