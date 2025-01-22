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Сегодня, 20:30

Мендес официально сбежал в «Коло-Коло», но ЦСКА не признает трансфер. Что происходит?

Чилийский полузащитник Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Бывший полузащитник ЦСКА Виктор Мендес
Виктор Мендес продолжит карьеру в «Коло-Коло».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чилийские страсти.

«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. Этот трансфер сопровождался скандалом: в январе 25-летний чилиец не явился на сбор «Крыльев Советов», за которые выступал на правах аренды.

Неявка на сборы и начало скандала

История с переходом Мендеса в «Коло-Коло» началась с неожиданного отсутствия футболиста на сборах «Крыльев Советов»: полузащитник не прибыл в расположение команды после отпуска. 15 января пресс-служба самарцев сообщила ТАСС: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении клуба в Турции».

Позже волжане расширили заявление:

«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку, — подчеркнули в «Крыльях». — Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено. Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него».

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В то же время из Чили стали появляться новости о переговорах между Мендесом и «Коло-Коло»: как сообщал TNT Sports, представители клуба встретились с агентами Виктора и договорились о переходе, несмотря на его действующие контракт с ЦСКА и арендное соглашение с «Крыльями».

Сам ЦСКА также не сразу разобрался в обстоятельствах. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо уточнил: «Мы с удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться. С ЦСКА никаких переговоров не было, а отпускать игрока бесплатно клуб не будет».

Бывший полузащитник ЦСКА Виктор Мендес
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Есть ли трансфер в «Коло-Коло»?

В такой ситуации Мендесу грозили санкции — от штрафа до дисквалификации. ЦСКА вполне мог пойти в суд, но вместо этого решил принять предложение «Коло-Коло». По информации Ивана Карпова, московский клуб согласился на трансфер за 800 тысяч долларов, выплачиваемых в два транша, а также бонусы. «Коло-Коло» уже объявил о покупке футболиста:

«Виктор Фелипе Мендес — наше третье усиление в сезоне столетия. Он присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении клуба.

При этом ЦСКА пока о трансфере не сообщал, как и «Крылья» о прекращении арендного соглашения. По данным Transfermarkt, чилийский клуб объявил о переходе полузащитника раньше достижения итогового соглашения и подписания контракта, что «удивило стороны как армейцев, так и представителей игрока». Источник добавляет, что ЦСКА еще не дал полного согласия на переход Мендеса в новый клуб, который принял одностороннее решение о переходе игрока до согласования всех условий сделки.

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло Коло», — написал Брейдо в своем Telegram-канале. — Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».

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Мендес — не единственный

Для ЦСКА и «Крыльев Советов» история с переходом Мендеса стала настоящей проблемой. Особенно для самарцев, которым теперь необходимо искать замену хавбеку на рынке.

Мендес — не единственный легионер РПЛ, чья дисциплина вызвала серьезные вопросы этой зимой. Бителло из «Динамо» и Томпсон из «Оренбурга» также не вернулись в расположение своих клубов после отпуска.

За первую половину сезона-2024/25 Мендес провел 13 матчей за «Крылья Советов» и отметился одной голевой передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Коло-Коло
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике и без Клаудиньо? У Семака есть два варианта состава
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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