Мендес официально сбежал в «Коло-Коло», но ЦСКА не признает трансфер. Что происходит?
«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. Этот трансфер сопровождался скандалом: в январе 25-летний чилиец не явился на сбор «Крыльев Советов», за которые выступал на правах аренды.
Неявка на сборы и начало скандала
История с переходом Мендеса в «Коло-Коло» началась с неожиданного отсутствия футболиста на сборах «Крыльев Советов»: полузащитник не прибыл в расположение команды после отпуска. 15 января пресс-служба самарцев сообщила ТАСС: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении клуба в Турции».
Позже волжане расширили заявление:
«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку, — подчеркнули в «Крыльях». — Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено. Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него».
В то же время из Чили стали появляться новости о переговорах между Мендесом и «Коло-Коло»: как сообщал TNT Sports, представители клуба встретились с агентами Виктора и договорились о переходе, несмотря на его действующие контракт с ЦСКА и арендное соглашение с «Крыльями».
Сам ЦСКА также не сразу разобрался в обстоятельствах. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо уточнил: «Мы с удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться. С ЦСКА никаких переговоров не было, а отпускать игрока бесплатно клуб не будет».
Есть ли трансфер в «Коло-Коло»?
В такой ситуации Мендесу грозили санкции — от штрафа до дисквалификации. ЦСКА вполне мог пойти в суд, но вместо этого решил принять предложение «Коло-Коло». По информации Ивана Карпова, московский клуб согласился на трансфер за 800 тысяч долларов, выплачиваемых в два транша, а также бонусы. «Коло-Коло» уже объявил о покупке футболиста:
«Виктор Фелипе Мендес — наше третье усиление в сезоне столетия. Он присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении клуба.
При этом ЦСКА пока о трансфере не сообщал, как и «Крылья» о прекращении арендного соглашения. По данным Transfermarkt, чилийский клуб объявил о переходе полузащитника раньше достижения итогового соглашения и подписания контракта, что «удивило стороны как армейцев, так и представителей игрока». Источник добавляет, что ЦСКА еще не дал полного согласия на переход Мендеса в новый клуб, который принял одностороннее решение о переходе игрока до согласования всех условий сделки.
«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло Коло», — написал Брейдо в своем Telegram-канале. — Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».
Мендес — не единственный
Для ЦСКА и «Крыльев Советов» история с переходом Мендеса стала настоящей проблемой. Особенно для самарцев, которым теперь необходимо искать замену хавбеку на рынке.
Мендес — не единственный легионер РПЛ, чья дисциплина вызвала серьезные вопросы этой зимой. Бителло из «Динамо» и Томпсон из «Оренбурга» также не вернулись в расположение своих клубов после отпуска.
За первую половину сезона-2024/25 Мендес провел 13 матчей за «Крылья Советов» и отметился одной голевой передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3