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«Зенит» — «Динамо»: тест на зрелость — для москвичей, дорога к чемпионству — для питерцев

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:00
«Зенит» примет «Динамо» в матче лидеров РПЛ. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» примет «Динамо» в матче лидеров РПЛ. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Встреча первой и второй команд РПЛ

Скандальнее вывески «Зенит» — «Динамо», наверное, не найти. Много ли у нас встреч прерывалось на полпути, после чего одной из сторон засчитывали технарь? А здесь таких было две. История с петардой под ноги Шунину и ударом Гулливера в лицо Гранату — это все о зашкаливающих эмоциях в отношениях болельщиков двух клубов.

Константин Тюкавин. «Зенит» — «Динамо»: Азмун, Дзюба, Тюкавин и Фомин устроят битву за лидерство в РПЛ

Сейчас суперсовременные арены с системами идентификации нарушителей плюс ковидные ограничения делают фактор трибун менее значимым, зато огонь должен быть на поле — встречаются первая и вторая команды в турнирной таблице. Бело-голубые могут догнать лидера и закрутить интригу.

Вопрос только в том, как остановить эту машину, которая пять дней назад проехалась по «Спартаку» с историческим счетом 7:1. «Зенит» в очередной раз подтвердил, что когда хочет, то может прибавить так, что в РПЛ конкурентов даже не заметит.

И для меня, например, главная интрига — в какой футбол решит сыграть Шварц. Считает ли он, что команда уже созрела для игры с «Зенитом» на встречных курсах или наступит на горло собственной песне. «Динамо» многим симпатично своей агрессивной манерой с высоким прессингом, но будет ли она эффективна против более классных мастеров?

Помнится, Новиков в первом матче с Семаком сыграл смело — и проиграл. В следующем уже не стал рисковать, бело-голубые окопались — и выиграли.

12&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Азмун забивает гол. Шварц пожертвовал преимуществами «Динамо», Семак порадовал быстрыми перестроениями

Немец в Питере в декабре выбрал излюбленную агрессивную тактику — и поплатился. Отступит ли теперь от своей игры? Пока это случилось лишь раз — в Сочи. Но и то не с первых минут — «Динамо» сначала повело в счете, а потом уже играло строго вторым номером, все силы бросив на оборону.

В общем, если с «Зенитом» все более-менее понятно — команда по меркам РПЛ в полном порядке, — то для бело-голубых будет отличный тест на зрелость.

А еще в «Динамо» с интересом восприняли информацию, что матч доверено обслуживать Карасеву. Сергей судил бело-голубых совсем недавно — две недели назад. И во встрече со «Спартаком» в концовке еще при счете 2:0 в пользу команды Шварца не дал даже штрафного после удара Соболева бутсой в голову Евгеньеву. Защитнику тогда оказывали помощь врачи, а после матча, по моим данным, в «Динамо» тщательно разбирали эпизод на предмет обращения в ЭСК. В итоге жалобу так и не подали — за Карасева сработала его репутация лучшего арбитра России и появившаяся за последние годы высокая степень доверия.

Вспомнит ли в пятницу вечером кто-то о судье? Перед игрой «Зенита» и «Спартака» шли обсуждения вокруг назначения Иванова, а встреча в итоге сложилась таким образом, что про рефери никто и не заикнулся.

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры