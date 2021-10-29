«Спартак» реабилитируется перед фанатами, «Зенит» и «Динамо» сыграют вничью. Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-капитан «Динамо» Александр Точилин и хоккейный комментатор Сергей Гимаев-младший.

«Зенит» — «Динамо»

Александр Точилин — 3:3. Центральный матч, который обещает быть интересным. По этой игре станет понятно, готова ли динамовская молодежь уже в этом году бороться за чемпионство. Думаю, что встреча будет результативной, но команды сыграют вничью — 3:3.

Сергей Гимаев-младший — 2:1. «Динамо» на ходу, но «Зенит» выглядит еще мощнее. Предположу, что хозяева выиграют с разницей в один мяч.

«Рубин» — ЦСКА

Точилин — 1:0. Последние матчи «Рубину» не удались, и команда наверняка захочет прервать эту черную полосу. Игра будет принципиальной еще и для Леонида Слуцкого — все-таки он много лет отдал ЦСКА. Поставлю на победу «Рубина», поскольку он играет дома. Этот фактор, как мне кажется, должен помочь казанцам.

Гимаев — 0:1. «Рубин» давно не выигрывал, поэтому поставлю на ЦСКА. Армейцы выглядят лучше и имеют все шансы продолжить свою победную серию.

«Спартак» — «Ростов»

Точилин — 2:1. В этой встрече можно смело ставить на «Спартак». После того, что было в матче с «Зенитом», красно-белые должны приложить максимум усилий для победы. Только так можно реабилитироваться перед болельщиками.

Гимаев — 2:1. Думаю, что выиграет «Спартак». Но «Ростов» наверняка даст бой красно-белым.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Точилин — 2:1. «Крылья» показывают интересный футбол, играют в атаку. Но поставлю все-таки на «Краснодар» — там собраны более опытные и мастеровитые футболисты.

Гимаев — 2:0. «Краснодар» сильнее «Крыльев» и должен обыгрывать их дома.

«Нижний Новгород» — «Локомотив»

Точилин — 0:1. Очень понравилось, как «Локомотив» действовал в игре против «Сочи». Уже видны первые изменения с приходом Гисдоля: контроль мяча, высокий прессинг. Если железнодорожники сыграют в свою силу, то «Нижнему» придется тяжело. Думаю, «Локо» выиграет с минимальным счетом.

Гимаев — 0:2. «Нижний» после яркого старта немного притормозил. Поставлю на победу «Локомотива».

«Уфа» — «Ахмат»

Точилин — 1:0. Матч двух примерно равных команд. И «Уфа», и «Ахмат» борются за выживание, поэтому настрой с обеих сторон будет запредельный. Поставлю на «Уфу», потому что она играет дома. В таких встречах фактор домашнего поля может сильно помочь.

Гимаев — 0:1. «Ахмат», на мой взгляд, находится в чуть лучшем состоянии, нежели «Уфа». Думаю, грозненцы выиграют в гостях.

«Арсенал» — «Сочи»

Точилин — 0:2. Победит «Сочи». В этом сезоне команда имеет все шансы побороться за медали. Да, сочинцы уступили в прошлом туре «Локомотиву», но играли неплохо, и матч мог сложиться совсем по-другому.

Гимаев — 1:2. «Сочи» в этом году выглядит мощно. Поставлю на победу гостей.

«Химки» — «Урал»

Точилин — 1:0. «Урал» пока играет неважно. В «Химках» же недавно случилась тренерская отставка, и это может дать команде определенный импульс.