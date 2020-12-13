Шварц пожертвовал преимуществами «Динамо», Семак порадовал быстрыми перестроениями

Анализируем особенности игры команд в матче в Санкт-Петербурге, в котором «Зенит» оказался сильнее (3:1).

Схема «Динамо»

«Динамо» Сандро Шварца провело почти все матчи, используя схему 4-3-3 или ее вариации, ради этого тренеры даже корректировали позицию Шиманьски на более глубокую. Против «Зенита» Шварц подготовил неожиданно осторожный план. Бело-голубые почти отказались от прессинга. Как правило, они начинали агрессивно встречать соперников только в районе центрального круга, что для немецкого специалиста не совсем типично.

Другой неожиданностью стал переход на схему 5-3-2, где Лесовой и Грулев составляли пару нападающих. Причем по стартовому составу переход на эту схему совсем не читался и стал сюрпризом для Семака, что Сергей Богданович подтвердил после матча. Кроме установки на более ограниченный прессин, схема 5-3-2 сама по себе предполагает его ограничения из-за пары игроков в верхней линии, а не тройки (как обычно). В совокупности можно сказать, что Шварц осторожничал (мягко говоря) и отказался из-за этого от конкурентного преимущества своей команды. Это довольно странно, ведь Ракицкий был травмирован и не мог доиграть пару последних матчей, то же самое касалось Вендела, а выход Ловрена вообще был под вопросом. Казалось, что «Зенит» было вполне разумно агрессивно накрывать в его трети поля.

Еще один минус такого плана тренеров «Динамо» заключался в том, что Лесовой проводил меньше времени на фланге (так как номинально вышел одним из центральных нападающих), соответственно был ограничен в своих фирменных обводках и обострениях после них. Лесовой всего лишь дважды шел в дриблинг, оба раза безуспешно. А в среднем за матч он идет в обводку более пяти раз, и три раза успешно.

План «Зенита»

Прессингом и контрпрессингом удивил «Зенит», а не «Динамо». Сине-бело-голубые непривычно быстро создавали плотность вокруг мяча после его потери. Этому способствовала немного измененная структура. Семак снова, как и против «Боруссии», использовал схему 4-2-2-2, а на позицию левого крайнего полузащитника поставил Вендела. Причем бразилец действовал именно как вингер, а не как игрок с широкой ролью и смещениями в центр.

После матча Семак сказал, что от Вендела требовалось больше игры в центре. То есть предполагалось, что он исполнит ту роль, которую обычно исполняет Дриусси (открывания между линий, свобода в перемещениях, при получении мяча на фланге гарантированное смещение в центр), но, видимо, бразилец не понял, чего от него требовали.

Перестроения

После атаки с назначенным пенальти в ворота «Зенита», где грубейшие ошибки совершила вся оборона, но самые грубые сделал Оздоев (да, претензии заключаются не только в фоле), Семак в течение пяти минут снял его с игры. Для Сергея Богдановича такая реакция, можно сказать, молниеносна. С заменой Оздоева на Чистякова «Зенит» перестроился на один из вариантов схемы 3-4-3 (точнее, структура выглядела как 5-2-2-1), где Вендел стал играть опорного в паре с Барриосом. Этот вариант ему очень хорошо знаком по португальскому «Спортингу», и бразилец наконец почувствовал себя в своей тарелке.

Перестроение было реакцией не только на гол гостей, но и на двух больших нападающих «Динамо». Комличенко вышел в пару к Грулеву за две минуты до гола. А чуть позже Семак быстро отреагировал на выход Игбуна, который очень много работает в недодачу, раздергивает центральную ось (центральные защитники и опорники) и, по сути, играет ложную «десятку».

Семак ответил в течение нескольких минут переходом с 3-4-3 на 5-3-2, укрепив центральную ось еще одним центральным полузащитником, Кузяевым, хотя мог при этих заменах сохранить прежнюю структуру. Между выходами Игбуна и Кузяева было всего три минуты. Слишком мало, чтобы осознанно отреагировать именно на выход этого динамовца. Возможно, изначально планировался другой вариант. Тем не менее случайно или нет, но перестроение вышло логичным.

На 78-й минуте Шварц заменил Евгеньева на Нжи, команда перестроилась с 5-3-2 на 4-2-3-1. Слишком поздно. «Зенит» уже перешел на максимально оборонительный вариант, и перестроение бело-голубых мало на что повлияло. А чуть позже зенитовцы воспользовались неразберихой с обороной фланга и добили соперника, организовав третий гол.

Выводы

По явным голевым моментам «Зенит» превзошел «Динамо» 3-2, а по ударам из штрафной — 8-4. По этим показателям преимущество хозяев поля не выглядит впечатляющим. Нужно сказать, что «Динамо» сыграло гораздо хуже, чем ожидалось, а главное, не в своей манере.

Вот несколько подтверждающих это фактов.

1. «Динамовцы» довольно много открываются за спины защитникам соперника, даже лидируют в лиге по офсайдам. Против «Зенита» попыток таких открываний почти не было.

2. Динамовцы не только отказались от вингеров и получили сопутствующие проблемы с фланговой игрой. Это повлияло и на «стандарты». В этом сезоне бело-голубые неплохое используют «стандарты» в атаке (при обоих тренерах), пять голов забито только с угловых.

Фланговая игра и яркие дриблеры очень способствуют большому количеству «стандартов» в атаке. «Динамо» до этого тура было лидером по числу угловых, а в матче с «Зенитом» не заработало ни одного.

3. Шиманьски, Лесовой, Скопинцев и многие другие игроки ? качественные дриблеры по меркам российской лиги. Дриблинг помогает продвигать мяч и создавать остроту. Смена схемы повлияла и на это. «Динамо» входит в первую тройку по успешным обводкам, в среднем за матч его игроки совершают 8,7 успешной обводки. Против «Зенита» таких было всего три.

Шварц слишком сильно пытался подстроиться под «Зенит» и пожертвовал конкурентными преимуществами своей команды. К такому стилю его игроки пока не готовы.