Что сказал португалец после поражения от «Сочи»

— Самое сложное мы сделали — забили первый гол. После этого потеряли внимание и концентрацию, позволив сопернику создать два момента, — начал Витория. — Первый получился после нашей атаки, когда мяч отскочил. Второй был, когда мы оказались в меньшинстве в обороне — Жиго не успел вернуться. Не смогли разобраться в этом эпизоде. Непростая была игра, но поражения мы не заслуживали. Игру контролировали — до этих двух моментов «Сочи» ничего не создал. Но это футбол, такое случается.

— Почему «Спартак» вместо того, чтобы сохранять победный счет, раскрылся и пропустил дважды?

— Первый гол: мы начали хорошую атаку, грамотно расставились, была фланговая подача, наш футболист не подошел во вторую линию атаки, чтобы выиграть мяч. Защитники выбили его — он попал точно на ногу сочинцу, после чего была разыграна голевая атака.

Второй гол: Жиго не успел вернуться, команда осталась вдесятером, соперник использовал эту зону и наше меньшинство в обороне. Это заслуга «Сочи» и нехватка нашего внимания. Нельзя, забив, в течение шести минут позволять оппоненту переламывать игру. Мы потеряли концентрацию, за это и были наказаны.

— «Спартак» проиграл три матча из шести. Не думали об отставке или верите в свой путь, продолжая идти по нему?

— Я боец по натуре — просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент — не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборной. Как действовать, каковы ближайшие планы?

— Будем работать с теми, кто останется в команде. Их немало: Квинси, Мозес, Соболев, Жиго, Айртон, Рассказов, Кутепов и другие.

— Когда выходили на замену Ломовицкий и Игнатов, вы пытались им объяснить что-то, но они вас не понимали. Вы уверены, что не потеряли раздевалку?

— План был такой, что Джикия из-за повреждения Жиго играл в центре, Айртон — левого центрального защитника, а Зобнин — правого. Не сразу ребята разобрались, но в итоге перестроились и сделали то, о чем мы просили.

— Неужели Крал настолько слаб, что на замену выходит Хендрикс?

— Когда нужно было делать замену, Хендрикс уже разминался. Мы посчитали, что это лучший выбор, так как Хендрикс станет разворачивать игру не за счет беговой работы, а за счет передач. В этом компоненте Йоррит получше. Когда проигрываешь, конечно, возникает много вопросов. Спасибо, что они футбольные.

— Есть информация, что у вас конфликт с рядом игроков из-за методики тренировок. Это правда?

— Это вы можете спросить у любого футболиста. Со своей стороны скажу: это неправда. И точка. Никакого конфликта нет.

— «Спартак» при вас не забивал в официальных встречах более одного гола. В чем дело?

— Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на предсезонном турнире мы забивали кучу голов. Но потом что-то случилось, что сломало эту ситуацию. Может быть, какого-то духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершающей фазой. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

— Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

— С самого начала работы здесь мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководства «Спартака».