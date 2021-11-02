Интервью экс-президента красно-белых.

Этот сезон «Спартака» — один из самых противоречивых в истории: сенсационную победу в Неаполе резко затмили 9-е место в РПЛ, 1:7 от «Зенита» и упущенная победа с «Ростовом», которая случилась сразу после встречи команды с фанатами.

Красно-белые начали усиливаться, чтобы исправить положение весной: клуб объявил о переходе из «Арсенала» Даниила Хлусевича, чей контракт со «Спартаком» вступит в силу 1 января 2022 года.

Трансфер Хлусевича специально для «СЭ» оценил Андрей Червиченко. Бывший президент «Спартака» уверен: чтобы преодолеть кризис, клубу необходимы более статусные приобретения.

— Хлусевич еще очень молод. Хотя если мы вспомним переход молодого Джикии, то я вообще не понимал, как он попал в «Спартак». Особенно после матча, когда он в «Амкаре» похоронил команду, получив красную карточку. А сейчас это самый яркий и надежный защитник не только в «Спартаке», но и в России. Поэтому любой, кто подает надежды, может перерасти в большого футболиста. Возможно, сейчас Хлусевич не тот, кто решит проблемы. У «Спартака» серьезные трудности, клубу нужны три-четыре топ-игрока: один мегазвездный и два — уровня Клаудиньо. Это необходимо для того, чтобы у команды появилась уверенность, чтобы ее стали уважать. А сейчас любой аутсайдер приезжает к «Спартаку» не с надеждой отбиться и получить очко за «ничейку», а за победой. Нужно менять эту ситуацию.

— Сегодня стал известен состав сборной России, в который снова не вошел Соболев. Карпин заявил, что он не дотягивает до уровня национальной команды.

— Полностью согласен с Карпиным, Соболев абсолютно не соответствует требованиям игрока сборной. Заметен в последних турах исключительно пинками, толчками, попытками подраться с соперниками. А в игре с «Ростовом» перешел на театральные действия: падения, плач, стоны, причитания, выпрашивания пенальти и карточек. Вряд ли что-либо из этого пригодится в матчах с Хорватией и Кипром.

- Но раньше Соболев был в порядке.

- У него все время так: сначала очень хороший отрезок, потом — очень плохой. Стабильности нет никакой. Либо он очень яркий, либо он очень тусклый.

— Зобнин тоже не блещет, но Карпин его вызвал.

— У Зобнина тоже может чередоваться: игра лучше, игра хуже. Но когда нужно биться, особенно это понадобится с хорватами, то это его. Тем более есть возможность реабилитироваться. Надо давать шанс показать себя и доказать, что негативные моменты были временными. Меня больше удивило отсутствие Агаларова на фоне присутствия Заболотного. Антона берут для того, чтобы потолкаться и попихаться — это будет актуально с Кипром. Но основная баталия нас ждет с Хорватией, а там защитники фактурные, большие. Они медленные, в том числе и Ловрен. Мне кажется, здесь нужны юркие, скоростные игроки, которые могут мимо них проскакивать и пытаться забить. Присутствие Заболотного в матче с хорватами — это профанация. Просто придет человек, отстоит и вряд ли чем-то сможет помочь. У Карпина свое видение, полузащитников он может использовать и как атакующую мощь. Не вижу полузащитников, которые были бы полезнее тех, кто попал в итоговый список. Но Агаларова все же надо было вызвать!

— «Спартак» получил 1:7 от «Зенита», который завтра сыграет с «Ювентусом». Верите, что питерцы возьмут очки в Турине?

- Да, вполне. «Зенит» в последних двух матчах выглядел отлично, забил 11 мячей и пропустил лишь два. У «Ювентуса» кризис, они вчера проиграли «Вероне». Если «Зенит» не испугается, они могут не только вничью сыграть, но и попробовать обыграть «Ювентус». В том состоянии, в котором сейчас находится «Зенит», это вполне реально.

Георгий Скобликов