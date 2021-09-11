Яркая пресс-конференция главного тренера «Зенита» после победы над «Ахматом» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

Сергей Семак был весьма эмоционален.

— Хорошо начали игру, хорошо двигались, — начал главный тренер «Зенита». — Забили два мяча, но фрагментарно в первом и втором тайме теряли баланс. Видно было, что кому-то тяжело, были уставшими. Был дисбаланс между атакой и обороной, появилось большое пространство между линиями, этим пользовался «Ахмат». Забитый мяч придал сопернику уверенности, эмоций, а нам добавил нервов. Это сложный матч. Хорошо, что забили третий, избежав нервной концовки. В остальном — заслуженная победа. Но качество игры, особенно во втором тайме, заставляет задуматься.

— Когда вы узнали о том, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть сегодня? Если я правильно понимаю, вы к тому моменту уже объявили стартовый состав команде и по этой причине решили не выпускать бразильцев в основе?

— Конечно же, на предматчевой тренировке мы уделяем внимание стандартным положениям и тому составу, который будет играть. Мы узнали о решении только ночью, думали над тем, сразу их поставить или выпустить в течение матча. Решили оставить как есть. Наличие игроков зачастую меняет схему. Кузяеву дали поменьше времени, потому что он больше играл во время перерыва, Ловрен тоже устал. Ребята — молодцы, добыли важную трудную победу.

— Почему вышел Крицюк, а не Кержаков?

— Станислав пришел в конце трансферного окна. Мы должны посмотреть его в деле. Стасу пришлось непросто, но он справлялся с давлением и сыграл хорошо.

— Сколько пропустит Караваев? Есть ли у него шанс сыграть с «Челси»?

— Он получил повреждение в последнем матче сборной, оно оказалось серьезным. Сколько пропустит — не знаю, в следующем матче точно не сыграет.

— Как оцените игру Кравцова?

— Хорошо. Мы прекрасно знаем его качества, но в центральной зоне он не так часто выходит, потому что у него очень сильные конкуренты — Барриос, Вендел, Кузяев. Он игрок нашей обоймы, верим в него.

— С чем связана замена Ерохина и Кругового? Показалось, что Данил сначала не понял, на какую позицию вышел.

— Это была необходимость. Понятно, что «Ахмат» атаковал много через фланги, через подборы. Мы выпустили свежего игрока, потому что Саша Ерохин только приехал, он уставший. Мы хотели дать ему возможность передохнуть. По позиции — действительно сперва планировали Кругового на одну позицию, но потом поменяли, чтобы мы более надежно противостояли передачам с бровок и немножко ослабили давление на защиту.

— С Клаудиньо и Малкомом история вроде разрешилась. А пустят ли Барриоса в Лондон?

— Это ненормально, когда игрок через два часа после прилета у «Наполи» переодевается и едет на игру (речь о колумбийском вратаре Давиде Оспине, который начал субботний матч с «Ювентусом» в стартовом составе — Прим. «СЭ»). С международными окнами надо что-то делать, клубы в сложной ситуации. Те клубы, у которых есть 25 равноценных игроков в обойме, имеют возможность кого-то заменить. Что касается участия Барриоса в матче с «Челси», то это не совсем футбольная компетенция. Есть правила правительства Великобритании. Если они пойдут на уступки, то мы будем рады. А если нет — что делать. Мы живем в такое время, когда много событий вызывают только сожаление. Их нужно принять.

— Вы неоднократно говорили, что против лимита. Но после выступления Президента РФ Владимира Путина этот вопрос, вероятно, закрыт. Какие аргументы за отмену лимита вы бы могли привести в защиту своей позиции?

— Я в футболе очень давно, и моя позиция не менялась и не изменится. Да, говорят о полной отмене. Но по сути это не полная отмена, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем. 17+8 — это формула заявочного листа в Лиге чемпионов. Уравнять было бы лучше для конкуренции. Думаю, все клубы РПЛ поддерживают это, подавляющее большинство тренеров и специалистов против лимита. Думаю, лимит, который был введен с 2005 года, вряд ли дал нам право говорить о поступательном движении вперед. Если мы хотим конкурировать с лучшими европейскими клубами, значит нужно к ним стремиться с точки зрения условий. А если хотим только развивать футбол в России, то надо сказать себе: мы отказываемся от легионеров. Но нужно понимать, что пока у нас свои звезды не вырастут, результата в Европе не будет.

Андрей Талалаев: «Примитивно все скидывать на игроков»

— Плохой первый тайм, хороший второй. Подвела реализация. По качеству — когда перестроились на 5-3-2, понравилось, как играли. Хорошо, что забили — в прошлом сезоне отсюда уехали без гола. Не понравилось, как вошли игру, будем разбираться. По части ведения единоборств и настроя было что-то не то. После перерыва удалось подкорректировать игру, делаем небольшой шаг. «Зениту» удачи.

— Можно ли сказать, что исход игры решили более классные футболисты?

— Слишком примитивно все скинуть на игроков. Да, мы знаем, что у «Зенита» качественные футболисты. Но мы должны быстрее реагировать. Мы готовили замену Тодоровича, который приехал с корабля на бал и сразу был брошен в первую игру. Нам надо было перевести на его позицию Карапузова раньше, еще при 2:1. У нас был выбор — сохранить счет 2:1 и менее креативно играть в атаке или рисковать, идти вперед. Выбрали второй вариант — закономерно получили от более классных исполнителей гол. Так Малкома нельзя бросать — всем понятно, нужна была страховка. Зато есть, куда расти.

— Каким был план на игру? Не хотели перейти на 5-3-2 раньше?

— Хотели использовать сбросы и подборы из-под Конате и проводить фланговые атаки. К сожалению, наши бровочники не очень хорошо сыграли в атаке. Мы поменяли план. Когда поняли, что в центре можем создавать превосходство, перестроились на три центральных защитника. Активизировали прессинг во втором тайме и воспользовались небольшой вальяжностью игроков «Зенита». Если бы Тимофеев и Коновалов были удачливее, то все было бы иначе. Думаю, что мы были ближе к ничьей, чем к третьему пропущенному.

— Что вы сказали команде в перерыве? Она изменилась.

— Мы поговорили, было сказано нескольких жестких слов, хоть и без истерик. Футболисты сами раскрепостились, после 2:0 уже качество изменилось, скинули оковы. Пауза на сборные влияет — и Конате, и Карапузов, и Быстров могут играть лучше. Я не говорю, что их отъезд плох — это достижение, когда футболисты уезжают в сборные. Но взаимосвязи не увидели.