Газизов уходит из «Спартака» из-за трансферов?

Разбираемся, насколько помогли красно-белым летние приобретения.

Чем запомнился Шамиль Газизов в «Спартаке»? Конечно, ставшей мемом перчаткой, летящей в Санкт-Петербург. Если перед началом сезона это высказывание казалось смешным, то сейчас — нет. Сколько очков у «Спартака» и «Зенита»? По 32, команды делят первое место в таблице. А кто показывает более привлекательный футбол? На мой взгляд, красно-белые. Здесь и позиционные атаки, и креативная средняя линия, и вариативность в нападении.

Почему же уходит Газизов, если клуб идет в лидерах при качественном футболе? Может быть, дело в трансферах?

При Шамиле в «Спартак» пришли Остон Урунов, Александр Кокорин, Виктор Мозес. Критика уже раздается в адрес всех. Насколько она справедлива?

За Газизова: освобождение Зобнина

Это напрямую связано с трансфером Мозеса. До перехода нигерийца Зобнин выходил справа в обороне. При этом действовал здорово: через него развивались позиционные атаки красно-белых (комбинации с Кралом и Ларссоном на краю). В обороне — приемлемо: исключение составляли лишь действия один в один против очень техничных оппонентов типа Кварацхелии.

Мозес — перешел, Зобнин вернулся на свою гибридную позицию в середине поля. У Тедеско оригинальная система в полузащите. Согласитесь, сложно назвать Крала опорником — чех и «шестерка», и «восьмерка». А Зобнина — игроком позиции «бокс-ту-бокс». При Массимо Каррере — да. При Тедеско это гибрид «восьмерки» и «десятки». Знаете, какой навык прокачал Роман при немце? Дриблинг! Зобнин — второй в «Спартаке» по успешным обводкам в РПЛ: 1,4 за матч. Круче только Айртон, у которого 1,9.

К Мозесу есть претензии с точки зрения обороны: иногда теряет позицию, заигрывается в атаке. Однако важно помнить следующее.

Виктор Мозес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

1. Виктор — не крайний защитник по основному амплуа, а хавбек или даже вингер.

2. В схеме 3-Х-Х у вас есть дополнительный человек в центре обороны, то есть подстраховка. Конечно, Маслову трудно. Если что, в его зону может добежать и Зобнин.

Более того, статистика у Мозеса вполне нормальная. Он совершает 1,5 отбора за матч (пятый в команде) и 1,3 перехвата (шестой). Добавьте к этому скорость, разгон атак, хороший пас, дриблинг. У Виктора есть все для позиции крайнего защитника в схеме 3-5-2. Недаром это разглядел еще Антонио Конте!

Главное же — Зобнин свободен. Пусть иногда и приходится возвращаться на фланг, как во встрече с «Ротором» (2:0). Но в целом центр поля получил дополнительные креатив и страховку. Все под свои позиционные атаки и противодействие нападению соперника.

Это Газизову в плюс.

Сомнительно: трансфер Кокорина

Преподносилось красиво, выходит пока так себе. Дело и в травмах, и в связанной с ними игре.

Чего ожидали от Александра? Во-первых, хорошей реализации, с которой у него никогда не было проблем. Во-вторых, дополнительной вариативности в атаке. Понсе — это скидки и удары головой, Соболев — таран и подбор длинных передач, Ларссон — видение пространства. Кокорин — это об индивидуальной технике.

Вот только оба гола за «Спартак» он забил с пенальти, пусть второй и заработал сам.

Может, дело в тактике Тедеско? У Доменико проблема с позицией «десятки» из-за не лучшей формы Бакаева. Зобнина под нападающих не передвинешь — потеряет оборона в центре поля. Глушенков надолго выбыл из-за «крестов». Остаются Кокорин и Ларссон, которым удобнее в нападении.

Возможно, Александр адаптируется к вынужденному амплуа. Пока же к Газизову по этому приобретению есть вопросы.

Александр Кокорин (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Против Газизова: Урунов

Кажется, это провал. По нескольким составляющим.

1. Остон перешел из «Уфы» — клуба, в котором ранее работал Газизов. В таких случаях всегда возникают вопросы, не связанные с футболом.

2. Урунов уже успел запомниться болельщикам красно-белых, но не благодаря игре. Всем памятно фото из Instagram хавбека, где он запечатлен в окружении пакетов из дорогих магазинов одежды. Можно списать на молодость: если бы на вас в 19 лет свалились такие деньги, вы бы поступили иначе? Но правильнее не списывать: футболист — публичный человек. Доказывай на поле, потом фотографируйся. Никто же не критикует условного Обамеянга за схожие фото.

3. 84 минуты — столько Остон провел за «Спартак» в РПЛ. Вам он чем-нибудь запомнился? Мне — корявой обороной на последних минутах матча с «Арсеналом» (2:1).

Кстати, Урунов-то и мог бы играть «десятку». Только почему-то туда рассматриваются Ларссон и Кокорин, более полезные в нападении. Дело в форме?

И это уже претензия к Газизову: зачем взят узбек?

Итог

Позицию правого защитника «Спартак» закрыл: пришел качественный футболист, Зобнин вернулся в середину. Болельщики красно-белых слезно просили и игрока другого амплуа — опорного хавбека. Перед началом сезона казалось, что «шестерка» нужна. Сейчас очевидно, что можно обойтись и без нее.

Во-первых, прокачал оборонительные навыки Крал. Во-вторых, в паре с ним теперь играет Зобнин. В-третьих, центральные защитники помогают страховать опорную зону, чаще — Жиго.

Вряд ли Газизов уходит из-за трансферов. Он сделал главное — подписал правого защитника. Кокорин еще может выстрелить — вспомните полгода в «Сочи». Урунова можно простить.

Дело, вероятно, в другом. Но это «Спартак». Когда там бывало все спокойно.