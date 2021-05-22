Максим Алланазаров — об очередных изменениях в структуре «Спартака».

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» не 3 мая, когда об этом было объявлено официально, а в январе. Клуб не хотел говорить об этом раньше, чтобы не отвлекать тренера и команду, которая в тот момент решала спортивные задачи. А покинула главный совещательный орган «Спартака» Салихова в день утверждения советом кандидатуры главного тренера команды. На данный момент это португальский специалист Руй Витория, контракт должен быть подписан в ближайшее время. Кроме того, супруга Леонида Федуна выразила несогласие и с трансферной политикой спортивного директора Дмитрия Попова. Выход из совета директоров клуба спустя пять месяцев после вхождения в него — смелый и в какой-то степени отчаянный поступок. За долгие годы Леонида Федуна у руля красно-белых такого дерзкого шага не совершал никто. Зарема требовала стратегии, системности и последовательности от всех департаментов, отныне ответственность за результаты будет персональной.

Руй Виктория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Салихова пыталась повлиять и на многие другие решения в судьбе клуба. После увольнения Шамиля Газизова Зарема предлагала на должность спортивного и генерального директоров «Спартака» кандидатов, имеющих практику в топ-клубах Европы и статус на трансферном рынке. Ни один из вариантов Салиховой так и не был принят. Главной заслугой Зар е мы, пожалуй, можно считать тот факт, что ей удалось удержать в команде Доменико Тедеско. Клуб был готов уволить немца в декабре. У Салиховой и Тедеско сложились профессионально-доверительные отношения. Зарема стала для тренера главным человеком в клубе, оперативно решала все проблемы, возникающие в команде , и общалась с Доменико в ежедневном режиме. Это помогло команде избежать лишних проблем и добиться результата в минувшем сезоне. Увы, но предлагать новый контракт немцу не стали, даже несмотря на желание Заремы.

«Спартак» вполне мог остаться без серебра, если бы в январе на смену Тедеско пришел Кике Сетьен. За испанца активно выступал спортивный директор клуба Дмитрий Попов. Впоследствии менеджер зарубал всех кандидатов, которые предлагались ему весной, и писал по ним отрицательные заключения. В частности, были отбракованы итальянец Роберто Де Дзерби, француз Руди Гарсия и португалец Паоло Фонсека. При этом люди, которых хотел видеть на посту тренера сам Попов, всегда получали положительные заключения и преподносились главному акционеру как единственно возможные спасители «Спартака».

Что означает фраза «не согласна с трансферными планами клуба»? По моей информации, селекционный отдел «Спартака» рассматривал несколько вариантов усиления команды. В шорт-лист вошли защитники Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Странным выглядит факт затягивания переговоров о новом контракте с капитаном команды Георгием Джикией. Зимний трансфер в «Спартак» голландского полузащитника Йо р рита Хендрикса также вызывает вопросы. Услуги полузащитника предлагались многим клубам в Европе, но представители игрока не смогли устроить хава бесплатно ни в одну из ведущих европейских лиг на зарплату в 500 тысяч евро. «Спартак» заплатил за Хендрикса порядка 700 тыс яч ПСВ и дал зарплату в 1,6 млн евро. В данный момент абсолютно точно понятно, что голландец не сильнее своего конкурента по позиции Наиля Умярова. При этом он занимает дефицитное место легионера в заявке.

К сожалению для спартаковских болельщиков, в клубе часто возникают ситуации , когда менеджеры не просто недолюбливают тренеров, а откровенно ведут с ними войну. Вспомните хотя бы историю взаимоотношений Валерия Карпина и Унаи Эмери. Похожая история случил а сь после завоевания чемпионства; так было, когда в клубе работал Шамиль Газизов. Невозможность контролировать все внутренние процессы и вовремя сглаживать острые углы между людьми, казалось бы, идущи ми к одной цели , — главная беда «Спартака» последних десяти лет. Кажется, что большинство решений в клубе принима е тся с молчаливого согласия всех руководителей с позицией Леонида Федуна.

Любое альтернативное мнение, идущее вразрез с мнением главного акционера, неприемлемо.

Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» добился своего единственного успеха в чемпионате России за последние 20 лет, когда в клубе присутствовал Александр Жирков. Жесткий руководитель, имеющий свое мнение (которое он высказывал и отстаивал перед Федуном) и умеющий считать деньги. Салихова пыталась вернуть Жиркова в «Спартак», но сделать это не удалось. После ухода из клуба менеджер предпочитает держаться от футбола подальше. Эмоций и впечатлений от работы в народной команде ему, кажется, хватило до конца жизни.

Салихова вышла из тени и объявила о своей причастности к управлению клубом в сентябре прошлого года. Именно с подачи Заремы в «Спартаке» происходили многие изменения, который напрашивались очень давно. Часть болельщиков восприняла появление женщины в «Спартаке» в штыки. Но скажите: а вы удовлетворены тем, сколько трофеев выиграл «Спартак» за 17 лет владения клубом Леонидом Федуном? За это время в «Спартаке» сменилась куча руководителей, но выстроенной и четкой политики управления фанаты так и не увидели. Женщина, умеющая считать деньги своего мужчины, — это всегда плюс. Женщина, ведущая семейный бюджет и не позволяющая мужу тратить деньги на спонтанные и ненужные покупки, принесет гораздо больше пользы семье, чем любой нанятый для этого со стороны бухгалтер.