«СЭ» поговорил со звездой Самары и новичком сборной России

За четыре года в Самаре Антон Зиньковский стал главной звездой «Крыльев Советов» и уже в шутку называет себя ветераном. В этом сезоне прогресс полузащитника отметил Валерий Карпин: осенью Зиньковский попал в расширенный список сборной России, а в марте оказался в финальной заявке.

Корреспондент «СЭ» встретился с Антоном на базе в Новогорске и узнал, как пробиться в большой футбол из Новороссийска, несмотря на отказы ЦСКА и «Спартака»; почему он обожает играть против «Зенита» и как теперь оценивает шансы заиграть в Европе.

«Увидел заголовок своего интервью о Карпине и напрягся!»

— Год назад ты играл в ФНЛ, а в этом сезоне уже дважды попадал в списки Карпина — сначала в расширенный, а потом в финальный. Что чувствуешь, когда видишь там свою фамилию?

— Когда пришел первый вызов, я был дома с девушкой — в обед мне позвонили и сказали: «Поздравляем с вызовом в сборную». Мы просто обалдели! Я еще думал, что это окончательный список, а оказался расширенный. Но все равно нереально обрадовался!

А перед мартовским сбором кое-кто из «Крыльев» меня заранее предупредил: «В расширенном ты есть». Оставалось дождаться финальной заявки. Вечером шла программа по телевидению: в студии был Николай Писарев, Игорь Осинькин включался по видеосвязи. Мне сказали, что там должны были объявить состав. Я досмотрел до конца, но состав так и не назвали. Спокойно лег спать, а утром меня разбудил шквал звонков и сообщений — поздравляли с вызовом, просили дать интервью.

— Когда осенью тебя отцепили от финальной заявки, ты дал дерзкое интервью: «У меня нет понимания, но это выбор Карпина». Он тебе припомнил эти слова, когда вы встретились в Новогорске?

— Да я сам тогда напрягся! Но потом подумал: если Карпин и увидит этот заголовок, то наверняка поймет, что это обычная фраза, вырванная из контекста. Ну, как делают в большинстве интервью! Меня же там еще спросили, связывался ли со мной Валерий Георгиевич, я ответил, что нет. А в итоге все подали так, будто я недоволен, что мне никто не позвонил и не объяснил, почему я не в составе. Непонятно только, с чего вдруг — я что, главный кандидат в сборную? Ха-ха!

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Дивеев рассказывал, что при Карпине поменял подход к распорядку и тренировкам: начал больше заниматься в зале, убрал сахар и скинул пару килограммов. За неделю в сборной ты столкнулся с принципиально новыми требованиями для себя?

— Конечно. Карпин сразу провел часовое собрание с новичками — рассказал про питание, восстановление, тренажерку. И могу сказать, что правильное питание — главное, на что теперь буду опираться. Надо немножко поменять рацион, исключить сахар.

— Что это даст?

— Улучшит выносливость, уменьшит энергозатраты, прокачает резкость и быстроту на поле. На самом деле все эти требования базовые, просто где-то их объясняют поверхностно, а где-то — более детально. Я, например, девушке все это скинул, а она ответила: «Блин, я же тебе то же самое всегда говорила». Я ответил: «Ну, да. Но здесь мне объяснили на профессиональном сленге, зачем это нужно и какие конкретно улучшения произойдут». Сразу по-другому начинаешь относиться.

Монетка из Японии, «Чертаново» против Мбаппе

— Ты вырос в Новороссийске и уже рассказывал, как в детстве проходил просмотры в командах из других городов — от Краснодара до Москвы. Сложно было уговорить родителей, чтобы они тебя возили по всей России?

— Уговаривать не пришлось. Инициатором был папа: с детства он посещал каждую мою тренировку, ходил на игры и настоял на том, что надо уезжать. Потому что понимал, что в Новороссийске никакого развития не будет. Мне было 10-11 лет, и в силу возраста я это осознавал не так хорошо, хотя с детства настраивался на большую карьеру. Понимал, что футбол — номер один для меня, и я точно буду играть в премьер-лиге.

— Родители до сих пор в Новороссийске? Переехать не хотят?

— Нет, и я их понимаю. Папе спокойнее в Новороссийске: воздух чище, чем в Москве, море есть, жизнь комфортная. Маме там тоже нравится — уверен, она бы не сорвалась в другой город.

— Твой папа — бывший моряк. Он часто рассказывал про свою работу?

— Постоянно! Я в детстве фанател от темы пиратов, поэтому любил слушать истории про море и разные страны. Это ведь были 1980-е и 1990-е — папа вспоминал, как закупался в Америке модными джинсами, которых в России не было и в помине; как привозил сладости из Турции...

— Твоя первая татуировка — якорь — сделана в честь отца. Как он отреагировал?

— Ой, это смешная история. В Новороссийске мы каждую пятницу ходим в баню: я, папа, братья, наши друзья. Однажды я приехал под Новый год — показал татуировку. Все мужики оценили, сказали отцу: «Смотри, как классно! Сын для тебя сделал». Папа взглянул: «Ну ты и дебил». Ха-ха! А потом я еще волосы покрасил! В конце концов, он это все принял, конечно: ну сделал и сделал. Но не особо оценил: «Зачем это надо?»

— Ты был на просмотре в «Краснодаре», не подошел ЦСКА и «Спартаку». Когда приехал в «Чертаново», не было мыслей, что это твой последний шанс?

— Мне было 12 лет, я такими категориями в принципе не рассуждал. Просто приезжал, тренировался и ждал ответа: подхожу или нет. Тем более в том же «Краснодаре» мне предлагали остаться, но папа сказал: «Давай пока отложим этот вариант и попробуем в Москве». Может, он и боялся, что с «Чертаново» был последний шанс, но я точно нет.

— В «Чертаново» вы постоянно ездили на международные турниры. Какая поездка запомнилась больше всего?

— В Японию. Летели 12 часов, сыграли с бразильцами и другими топ-сборными, посмотрели небоскребы. Просто вау! С высотками есть веселая история: приехали в одну из них, а внутри стоял автомат с сувенирными монетками из этого места. Ларин (экс-директор «Чертанова». — Прим. «СЭ») мне говорит: «Шкет, ты все равно ничего не делаешь — сходи мне за монеткой». Ну, я взял первую попавшуюся, не глядя. А оказалось, она не сувенирная, а с надписью «Hello kitty». Ларин на меня посмотрел: «А нормальную не мог купить? Выбрал самую дебильную». Ха-ха!

Антон Зиньковский. ФК «Чертаново»

— Во Франции вы выиграли турнир, в котором российские команды не побеждали с 1980-х. Пересекались там с футболистами, которые заиграли в Европе?

— Уже не вспомню, но кто-то сто процентов был. Потому что там собирались топ-команды: «Марсель», «Лион»...Точно знаю, что когда на этот турнир ездила команда «Чертаново» 98-го года [рождения], то против них за «Монако» играл Мбаппе. Я, конечно, не уточнял, как он отбегал, но, думаю, по нему уже тогда было понятно — это топ-игрок.

— Из «Чертаново» ты уезжал в аренды в «Кубань» и «Зенит-2». Почему нигде не пошло?

— В «Кубани» не пошло у всех, кто туда приехал, кроме Дениса Якубы. Нам было по 17 лет, мы только выпустились. А в то время у них уже было много ребят по 20-22 года. Они и играли. Это если сейчас взять 23-летнего и 25-летнего — разница будет незаметной. А тогда в 17 и в 20 лет уровень был разным. Мы потренировались и уехали.

— В «Зените-2» ты застал Зырянова. Он поражал на тренировках?

— Это просто суперпрофи и нереально крутой мужик! Очень смекалистый на поле. И очень добрый. Вообще, самые душевные люди, которых я встречал в футболе, — это Зырянов и Рыжиков. У обоих мегапозитивная энергетика.

— В Питере ты тренировался с Гасилиным. Удивился, что он теперь в «Амкале»?

— Когда прочитал об этом у него «ВКонтакте», то офигел, конечно. С другой стороны, «Амкал» точно круче, чем вторая лига. Они же недавно обыграли юношескую команду «Динамо» (3:0. — Прим. «СЭ»), а Гасилин забил.

Просмотр в Португалии, уголовное дело Ларина

— До «Зенита-2» ты был на просмотре в «Гимарайнше» и вспоминал, что за все время в Португалии не понял ни слова. Испанский язык, который вам преподавали в «Чертаново», тоже не помог?

— Если бы я его выучил, то помог бы! У нас ведь был сокращенный курс на 10 уроков. И то мы с Саней Зуевым хотели сбежать то ли после первого, то ли после второго — Николай Юрьевич [Ларин] нас вернул. Может, месяц мы позанимались и забросили. Так язык никому и не пригодился. Хотя на тот момент мы думали: «Ну, сейчас выучим испанский и сразу поедем в ла лигу». Ха-ха!

— На какой день в Португалии ты понял: здесь нечего ловить?

— В футбольном плане там было что ловить. Я хотел там остаться, но, как уже говорил, по нефутбольным причинам ничего не получилось: мне сначала говорили про главную команду, потом про просмотр, а за пару дней до вылета оказалось, что еду во вторую команду. Когда в России уже закрывалось трансферное окно, решил вернуться.

Николай Ларин (в центре). Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Перед трансфером в «Крылья» Ларин утверждал, что ты сомневаешься, уходить ли из «Чертанова».

— Да ладно? С Самарой все случилось быстро. Была зимняя пауза, и под Новый год мне сказали: «Есть вариант с «Крыльями». Премьер-лига. Поедешь?» Я долго не думал. Сразу ответил: «Конечно!»

— Но Ларин в том же интервью сказал, что одновременно с «Крыльями» по тебе «поступали звонки от нескольких команд из ближнего зарубежья и участников еврокубков».

— Этого я уже не знаю. Но я про это ближнее зарубежье столько наслушался за все эти годы, что уже не удивляюсь. Ха-ха!

— Вы с Лариным на связи? Уже год идет расследование, заведено уголовное дело.

— Мы каждую неделю списываемся, вчера созванивались. Все за него переживают. И надеются, что все закончится для Николая Юрьевича благоприятно. Человек столько сделал для футбола и школы «Чертаново»! Думаю, все и без меня в курсе. Посмотрите, сколько наших выпускников сейчас играют в премьер-лиге, ФНЛ... Если бы не Ларин, большинство ребят вообще никуда бы не пробились. И я в том числе.

Слуцкий посмеялся, когда узнал, что меня хочет «Витесс»»

— Ты прошел ФНЛ и вторую лигу — вспомни самый тяжелый выезд.

— С «Крыльями» посчастливилось отправиться в Хабаровск. Еще и с пересадками летели — и туда, и обратно. Но я не жалуюсь — да, лететь долго и неприятно, но я к самолетам давно привык. Мне хоть 5 часов, хоть 15 — я спокойно переношу. Вот в автобусах неудобно. Во второй лиге мы катались по 10 часов: все брали с собой подушки и спали либо на двух креслах, либо ложились в проходе.

— В «Крыльях» ты застал суперзвезд РПЛ: от Рыжикова и Корниленко до Самедова с Комбаровым. Кто впечатлял больше всех?

— Я офигел от Самедова. Про него все говорили: «Да он стоит на месте и подает. Больше ничего не делает». Но когда он приехал в Самару, то на тренировках просто поражал: вообще не терял мячи и играл с минимальным процентом брака. В играх я всегда чувствовал уверенность, когда мяч у него. Значит, потери точно не случится — он либо сохранит, либо отдаст точно в ногу. Суперигрок!

— Все привыкли, что после ФНЛ команды ставят «автобус» и борются за выживание. «Крылья» играют в атакующий футбол и идут седьмыми. Как вы к этому пришли?

— Понятно, что с «Зенитом» мы не будем играть первым номером. Но какой смысл играть от обороны, например, с «Уралом»? Поэтому в большинстве матчей стараемся действовать от себя — мы эту тактику еще в ФНЛ обкатали, закалились. А когда вышли в премьер-лигу, решили: у нас все ребята молодые, задорные, никто не хочет отсиживаться у своих ворот, как команды из нижней части таблицы.

То же самое с задачей на сезон. Понятно, что, когда ты поднимаешься из ФНЛ, главное — сохранить прописку в премьер-лиге. Но уверяю, это не та цель, которую все наши пацаны ставят перед собой.

— Против кого в РПЛ максимально некомфортно играть? Кроме «Зенита».

— С «Зенитом», кстати, наоборот, интересно! Против меня в двух матчах сезона Барриос играл, которого я считаю лучшим футболистом лиги. Всегда хочется проверить свои силы на фоне такого игрока.

Неудобно играть с теми, кто выставляет пять защитников. Самые яркие примеры — «Урал» и «Нижний Новгород». «Нижний» с нами просто окопался и 90 минут стоял сзади вдесятером.

— Ты говорил, что у тебя было много шансов уйти из «Крыльев». Над каким думал дольше всего?

— Над вариантом с «Краснодаром». Мы в тот момент были в ФНЛ, а они готовились к дебютному сезону в Лиге чемпионов — когда еще с «Челси» в одну группу попали. Но не получилось договориться. Совсем... Хотя я ведь сам из Краснодарского края, родители бы постоянно приезжали на матчи, плюс атакующий стиль команды мне нравится... Но не сложилось.

— В последнее время писали про переговоры с «Зенитом» и «Спартаком». Что из этого правда?

— Без понятия, честно. В СМИ читал об этом, а так... Трансферных слухов полно про каждого футболиста. На все обращать внимание, думаю, неправильно.

Леонид Слуцкий. ФК «Витесс»

— Из Европы тобой интересовались «Лилль» и «Витесс».

— Про «Лилль» было так. Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал Ларин: «Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию. Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на «Спартак». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль». Допускаю, что эти события связаны — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.

— А «Витесс»?

— Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с «Рубином». Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: «Рассказал Слуцкому про тебя и «Витесс». Он посмеялся». Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!

— Как ты теперь оцениваешь шансы на европейскую карьеру, учитывая последние события?

— Очевидно, что уехать будет еще сложнее. Хотя наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов. Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня... Ну, посмотрим.

— Захаряна недавно исключили из рейтинга лучших молодых футболистов мира.

— Я даже не знаю, как на это реагировать. Грустно, конечно. Но опять же: никто из нас не может повлиять на такие вещи.

— Пиняев был в выпуске «Красавы», ездил на просмотр в «МЮ», в 16 дебютировал в РПЛ. Его еще не накрыл звездняк?

— Нет-нет, мы стараемся его направлять куда нужно. Уверен, он вырастет в большого футболиста — задатки-то есть. Его отношение тоже к этому располагает.

— У тебя в его возрасте не было ощущения: все, жизнь удалась?

— Ни в его возрасте, ни вообще. Деньгами никогда не сорил. Ну, максимум однажды кофту купил... Очень дорогую! Больше 50 тысяч рублей отдал. А потом ходил и думал: «Нафига я это сделал?» Других необдуманных покупок даже не вспомню.

— Ты четвертый год в Самаре, вызываешься в сборную — нет ощущения, что перерос «Крылья»?

— Конечно, хочется развиваться и попробовать себя где-то еще. Но когда это случится, не представляю. Да и чего загадывать? Если поступят предложения, будет круто пойти на повышение: новый коллектив, новые задачи. Я вот в сборную приехал и ощутил, что по сравнению с «Крыльями» уровень разнится очень прилично.

— Ты же понимаешь, что летом предложения сто процентов будут? Легионеры уезжают, еврокубки подвисли, а ты прямо сейчас — один из главных активов на нашем рынке.

— Я думал об этом, но быстро сказал самому себе: «Так, стоп, надо в любом случае доиграть сезон, снова получить вызов в сборную, улучшать свои результаты, финишировать как можно выше. И уже от этого всего отталкиваться и смотреть».

Криштиану Роналду. Фото Reuters

— Почему ты почти не веришь, что тебя позовут в Европу?

— Шанс поехать в какую-нибудь сегунду или Голландию, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха!

— Многие наши футболисты хотят играть за «Манчестер Юнайтед». А клубы ниже даже не рассматривают.

— Мы же говорим о реальных вещах. Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю... Не вижу в этом смысла.

— Допустим, будет вариант с середняком из АПЛ или серии А, но по зарплате — в 1,5 раза меньше, чем предложат «Зенит» со «Спартаком». Что ты выберешь?

— Мне недавно девушка такой же вопрос задала. Было бы мне 23 года — я бы уже бронировал билеты Европу! А так... Если летом хотя бы одно предложение поступит, я обдумаю. А когда ничего нет, то и думать об этом нет смысла.

«Хочу бороться за чемпионство. Не факт, что в России»

— Ты рад, что РПЛ пока не стали расширять до 18 команд и не вводить мораторий на вылет?

— Конечно, рад. Пусть вылетают те, кто против нас ставил «автобусы» и по 90 минут не вылезал из обороны. Ха-ха! Ну, серьезно: если никто не вылетает, то теряется смысл оставшихся матчей. Тогда клубы из нижней части (хорошо, что мы не там) могут расслабить булки и делать что хотят. Так нельзя. Поэтому я реально рад, что все оставили как есть — пусть борются до конца и по спортивному принципу идут на понижение.

— Через неделю тебе исполнится 26. Где ты себя видишь в 30?

— В хорошем клубе, который борется за чемпионство. На всякий случай страну и лигу уточнять не буду. Вдруг это все же будет не в России.