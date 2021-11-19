Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий — о шансах Украины и России на ЧМ-2022, о неудалении в матче с «Уралом» и о своем контракте.

«Россия — Хорватия? Это не игра была»

— Заканчивается пауза на матчи сборных. Для вас это возможность отдышаться, или вы хотите поскорее вернуться на поле?

— Конечно, хочу играть! Не очень хорошо, когда ты не в сборной и тренируешься в клубе. Нас семь парней, а остальные все по сборным, на тренировках не хватает футболистов... Вот когда нас 25 человек, то и весело, и смешно, ведь мы стараемся быть на позитиве. А когда никого нет, то нам грустно, ха-ха!

— Помимо тренировок, чем занимались в последние полторы недели?

— У нас были выходные. Я провел их с семьей чисто дома.

— Футбол смотрели?

— Да. Матч России с Кипром смотрел. С Хорватией тоже, но об этом вообще не хочу говорить. Это не игра была.

— Валерий Карпин тоже сказал, что Россия не играл в футбол с Хорватией.

— Ой, давайте не будем об этом. Я ж не тренер, я действующий футболист. Вот Украину смотрел с Боснией, они — молодцы, заслуженно победили 2:0. В первом тайме притирались, у нас были моменты, а у боснийцев прямо перед перерывом Хаджикадунич чуть не забил — наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил. А во втором тайме, можно сказать, на классе додавили.

— Как вообще объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.

— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.

— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.

«Хотел бы, чтобы российские вновь могли играть с украинскими»

— А шансы России?

— Вы же сеяные? У вас полуфинал будет попроще.

— Да, причем домашний.

— А, еще и домашний! А у Украины первый матч выездной... Да не хочу я говорить о игре сборной России! Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские футболисты в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере. А получилось так, что у Хорватии и игра была, и характера побольше. Может, сборная России перенервничала...

— Украина и Россия даже теоретически не могут встретиться. На ваш взгляд, УЕФА правильно делает, что разводит российские и украинские команды?

— Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

— Как вы отреагировали на уход Андрея Шевченко из сборной Украины?

— Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное — не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки.

— В июле вы сказали: «Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола. — Прим. «СЭ») все решили». Шевченко в сборной уже нет. Что-нибудь изменилось?

— Нет, все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!

«В Петербурге лучшие болельщики»

— Вернемся в Петербург. Вы уже провели 100 матчей за «Зенит». Ожидали, что доберетесь до этой планки, когда переходили сюда три года назад?

— Я по натуре максималист, я люблю футбол, очень люблю. Мне нравится играть, особенно в Петербурге при лучших болельщиках, как я считаю. Для меня они — всегда вдохновение. Если что-то болит, то забываешь об этом, когда выходишь на «Газпром Арену» или на выездные встречи. Даже в гостях у нас поддержка отличная — болельщики заставляют идти вперед. Так что я ожидал, что сыграю 100 матчей. Может, еще больше сыграю, а может, вообще больше не сыграю.

— Как это?

— Ну, есть тренер, есть руководство. Меня могут не поставить в состав — и все. Что я смогу сделать?

— Вираж на матче с «Динамо» вывесил баннер с надписью: «Ярик — 100 за «Зенит». Это только начало». Не каждому игроку посвящают подобные баннеры. Удивились такой встрече?

— Мне было очень приятно. Три года назад болельщики меня встретили очень достойно, и я всегда стараюсь помочь «Зениту» и отблагодарить их. Нужно, чтобы наш город, чтобы «Зенит» из Санкт-Петербурга был всегда на слуху. Это всегда мотивация идти вперед и показывать хорошую игру.

— А вы понимаете, почему вас так любят, а кое-кого освистывают и оскорбляют?

— Я так понимаю, вы о Дзюбе. Не мне судить о тех, кто его освистывает. Я не знаю, что было раньше. Я так понимаю, все из-за того, что Артем перешел из «Спартака». Дзюба помогает «Зениту», забивает мячи, отдает голевые передачи — он делает максимум для команды.

«По контракту «Зенит» не обращался»

— В соцсетях после матча с «Динамо» болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?

— Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу. Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть. Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, «Зенит» что-то предложит.

— На сегодня «Зенит» вам не предлагал продлить контракт?

— Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.

— Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?

— Я пока игрок «Зенита».

— Вообще вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

— Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.

— В теории вы эти три года можете провести в «Зените».

— Не хочу рассуждать «могу — не могу». Завтра купят молодого левоногого центрального защитника — и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает.

«Спартак» нам не конкурент »

— Но сейчас вы с «Зенитом» вновь боретесь за чемпионство. На ваш взгляд, каковы причины доминирования клуба в России?

— Как минимум, мы показываем футбол, а не играем от обороны. Мы пытаемся в чемпионате играть в атаку, поэтому иногда получается так, что пропускаем. Зато мы много забиваем — на каждый наш пропущенный гол приходится как минимум два забитых. Да, были неудачные матчи, как с «Уралом» или «Уфой», но это все недоразумения. Мы будем исправляться и хотим завоевать четвертый титул подряд.

— Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

— Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

— Все 15?

— Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

— Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

— Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

— Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

— Да, обыграть «Спартак» так крупно — это достойно, на всю жизнь запомнится.

— После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

— А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать.

«Дал бы судья вторую желтую — я бы не кричал и не бился бы в истерике»

— В матче с «Уралом» вас едва не удалили. Как считаете, должны были?

— В том моменте, когда Кулаков прокинул мяч, я бежал и честно старался убирать и ноги, и руки. Но он начал валиться, и я по инерции за ним упал. Скажу так: дал бы судья вторую желтую — я бы не кричал и не бился бы в истерике. А так он рассудил, как по мне, лояльно. Спасибо ему за это.

— В перерыве Сергей Семак вас заменил. Вы не пытались его переубедить? Не говорили, что во втором тайме будете аккуратнее?

— Да нет. Он тренер, и он решает. Я не могу с ним спорить. Очевидно, что он заменил меня из-за желтой карточки, а матч был напряженным, у нас практически ничего не получалось. Игра не пошла ни у кого, была нервозность, могли вылезти эмоции. Любой стык мог бы привести ко второй желтой, так что меня заменили справедливо.

— Что думаете о красной карточке Клаудиньо? Может, его удалили потому, что не удалили вас?

— Ха-ха! Это решение арбитра, там же и ВАР не вмешался. Клаудиньо ногу поднял, за это получил красную. Такой же эпизод мог бы произойти с другим футболистом. Судьи таким образом нас, футболистов, предупреждают: не надо задирать высоко ноги, это опасно.

«Когда мы не будем «привозить», тогда вообще шансов ни у кого не будет»

— В матче с «Динамо» вы забили со штрафного впервые за два с половиной года. Почему в последнее время реже стали их исполнять?

— У нас много исполнителей. Многое зависит от того, с какой точки наносится удар. Если бы был Дуглас, то с этой позиции бил бы он.

— Будете теперь бить чаще?

— Если буду играть, то почему нет? Если Дуглас почувствует, что забьет, я с удовольствием уступлю ему.

— Осенью «Зенит» перешел на тройку центральных защитников. Год назад Семак сказал: «Ракицкий не совсем понимает систему игры в три центральных защитника, потому что всю карьеру играл в четверке, так ему проще. Плюс есть качества, которые не совсем подходят ему для игры в тройке». Вы согласны?

— Тренеру виднее. Да, может, где-то мне было неудобно, но я спрашивал об этой схеме тренеров и интересовался, что делать, куда бежать и так далее. Чуть-чуть позанимались в такой расстановке и поняли, что нормально играем. Мне не очень комфортно, потому что в этой схеме становлюсь левым защитником, ведь Дуглас уходит выше. А я привык находиться в центре.

— Вообще «Зенит» стал лучше играть, когда перестроился на новую схему?

— Да это вам решать. Мы стараемся всей командой, это касается не только защитников. Главное, чтоб мы меньше пропускали. Вот когда нелепые голы перестанут залетать, когда мы не будем «привозить», тогда вообще шансов ни у кого не будет.

«Всегда буду биться. Надо будет — на руках побегу»

— В выездном матче с «Ювентусом» вас заменили на 73-й минуте, после чего вы активно что-то обсуждали с Семаком. Что именно?

— Тогда надо было перестроиться в четыре защитника, и штаб решал, кого убирать с поля. Заменили меня, после чего я спросил о причинах. Потом на обратном пути в Питер тоже обсуждали это с тренером. Все нормально, никаких ссор.

— Вы говорили, что соблюдаете субординацию. Но бывает ли такое, что вы лично выражаете несогласие?

— Когда один на один говорим, обсуждаем моменты, я могу высказать свою точку зрения, а Богданыч — свою. И мы приходим к тому, что лучше для команды и для меня.

— «Извините, что плохо играю», — написали вы в Instagram год назад. Необычный поступок от футболиста. Почему вы решили так сделать?

— Я помню тот момент. Там даже не критика была, а просто что-то не получалось, и люди негатив писали.

— Так их лучше игнорировать.

— Я всегда буду биться. Надо будет — на коленях, на руках побегу. Это у меня в крови, мне это еще в интернате в Донецке внушили, и дедушка меня так воспитывал. Я не могу на поле просто стоять, это неправильно. Лучше тогда вообще не выходить.

— Даниил Прохин недавно сказал: «Лучший защитник мира — ван Дейк, а второй — Ракицкий». Лестно?

— Спасибо ему большое. Пусть дорастет до капитанской повязки в сборной России, поиграет в топ-клубе. У него данные хорошие. Только голову пусть включает — и вырастет в хорошего защитника.

— А у Игоря Корнеева противоположное мнение: «Ловрен и Ракицкий — слишком медленные для Лиги чемпионов».

— Ну, молодец, это его личное мнение. Люди пусть говорят, что хотят.

«Верю, что выйдем в плей-офф Лиги чемпионов»

— Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете себе третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

— Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» — «Ювентус» сложится. Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

— Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

— С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло. В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны. Еще есть два тура — будем пытаться исправить ситуацию.

— Перед матчем с «Челси» была акция BLM. Вы не преклоняли колено. Как относитесь к этой акции?

— Да никак. Если все будем друг друга уважать, помогать друг другу, то никаких войн не будет. Люди будут жить в хороших условиях. Я лично уважаю всех, никому зла не желаю.