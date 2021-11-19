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Инсайды

Что происходит в ЦСКА? В клубе идет борьба за власть, а Олич стал разменной монетой

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 10:50
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Инсайды «СЭ».
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Интервью Ивицы Олича вышло совсем не просто так: оно стало частью войны высшего руководства ЦСКА с менеджментом клуба. По моей информации, в данный момент хорват общается лишь с одним человеком в структуре клуба, имя которого вы легко сможете угадать, просто откинув всех тех, кого перечислил Олич в интервью.

Не так давно генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев получил предложение от руководства пойти на работу в РПЛ, якобы для того чтобы иметь рычаги влияния на лигу и при этом не отпускать далеко клуб. Бабаев отказался. Убрать менеджеров по-хорошему не получилось, и в ход пошли грязные методы, в том числе интервью обиженного тренера, которому, по сути, нечего терять.

Еще несколько дней назад Олич наотрез отказывался давать интервью и говорил, что не хочет ни с кем ссориться, так как ему еще, возможно, предстоит работать в России. Но вдруг резко поменял свое мнение и сам выразил желание высказаться. Верхушке армейского клуба очень нужно поменять нынешний менеджерский состав, в том числе Евгения Гинера. Для этого люди готовы идти на все, даже использовать бывших легенд клуба в своих интересах.

Оценивать эффективность работы Бабаева и его людей в последние годы я не стану, этим должны заниматься болельщики ЦСКА, но эта история практически ничем не отличается от того, что происходило полгода назад в «Спартаке». Увы, но это история не про футбол, а про передел сфер влияния и сведение личных счетов. Олич здесь просто стал разменной монетой. Уверен, что любовь армейцев к Гинеру настолько велика, что потерял от своих высказываний только хорват.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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