О победе над Боснией и стыковых матчах ЧМ-2022.

Обыграв на выезде Боснию и Герцеговину (2:0), сборная Украины финишировала на втором месте в группе (в параллельном матче Франция справилась с Финляндией — 2:0) и вместе с Россией будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

После победы в решающем матче «СЭ» созвонился с главным редактором украинского журнала «Футбол» Артемом Франковым. Он разобрал игру команды в Боснии, рассказал о решенном конфликте в сборной, а также оценил шансы Украины отправиться в Катар.

— Мне показалось, что сборная Украины оставила слишком много сил в товарищеском матче против Болгарии, — начал Франков. — Тогда команда создала больше десяти голевых моментов, но забила лишь один мяч. Это сказывалось на физическом состоянии: первый тайм прошел под диктовку боснийцев, и они ушли бы на перерыв ведя в счете, если бы не великолепный сейв Георгия Бущана.

Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Во втором тайме результат был по делу: украинцы вдавили сборную Боснии и Герцеговины в их штрафную, гол назревал — забили первый мяч и потом поймали соперника на контратаке. Валидола, корвалола и прочих средств было предостаточно. Но это сборная Украины, тут никак иначе.

— Боснийцы порой играли уж слишком агрессивно. Вам так не показалось?

— Ну, боснийцев можно понять — они раздражены неудачным окончанием отборочного цикла. Совсем на другое рассчитывали, наверное. Боснийцы вообще ребята достаточно жесткие. И злились они прежде всего на самих себя, но никакая спортивная злость не заменит турнирных амбиций.

— В сборную Украины вернулся Руслан Малиновский, у которого недавно был конфликт с главным тренером. Как оцените его игру с Боснией?

— Это давно перевернутая страница — они уже все обсудили, все решили. Малиновский был полезен, очень активен, несколько раз опасно пробил по воротам. Это один из ключевых игроков команды на долгие годы. Надеюсь, что подобных конфликтов больше не будет и обе стороны сделали правильные выводы.

— Были ли другие кандидаты на пост главного тренера сборной помимо Александра Петракова?

— Другие варианты были, но на каком-то этапе Петраков остался единственным кандидатом. Эту историю можно долго пересказывать: как Шевченко внезапно ушел из сборной, как ему искали замену, почему вообще на горизонте возник Петраков, который никак не рассматривался изначально.

— Довольны его работой?

— У меня неоднозначные впечатления по поводу игры сборной. Украина практически никогда не допускает однозначных толкований: не бывает такого, что все хорошо или все плохо. Это очень богатая палитра эмоций. Но уже можно точно сказать, что Петраков — не худший тренер в истории сборной Украины.

— Почему Украина, владея преимуществом, часто не доводит дело до победы? С Боснией тоже не обошлось без проблем.

— Зато со сборной Франции дважды сыграли вничью! И финнов в решающем матче на выезде победили. А почему не всегда получается... Просто Украина — сборная не очень высокого класса, вот и все. Мы не супергранды — как Италия, Франция или Англия. Играем на своем уровне — где-то лучше, где-то хуже.

— У Украины немало игроков, выступающих в Европе. Кто следующим может туда отправиться?

— Илья Забарный, но ему еще нужно поиграть на Украине. Интересно, будут ли какие-то предложения по Николаю Шапаренко. В свое время лондонский «Арсенал» проявлял интерес к Николаю Матвиенко, но «Шахтер» не захотел его продавать. В общем, перспективы в этом плане есть.

— Могли ли вы представить, что после четвертьфинала в 2006 году Украина пропустит три следующих чемпионата мира?

— С нашим футболом я все могу представить. Выступления на ЧМ-2006 — прыжок выше головы. Начиная с отборочного этапа, где мы заняли первое место. Были два турнира, в которых Украина не смогла пройти стыки. Это ЧМ-2010, когда внезапно уступили грекам, и ЧМ-2014, когда на жилах вырвали дома победу у Франции, но на выезде проиграли. Совсем чуть-чуть не хватало каждый раз.

— Россия и Украина — в стыковых матчах. У кого больше шансов пробиться на ЧМ-2022?

— Я уже говорил, что силы сборных Украины и России примерно равны. Это единственный вывод, который можно сделать по итогам отбора к чемпионату мира. И шансы на выход примерно равны. Но многое будет зависеть от жеребьевки, поэтому ждем 26 ноября.