«Спартак» и «Краснодар» сыграют в атаку, «Ливерпуль» прервет победную серию «Арсенала». Прогноз на матчи

Топ-матчи субботы будут результативными.

20 ноября пройдут два топ-матча. В РПЛ «Краснодар» примет «Спартак», а в АПЛ состоится встреча «Ливерпуль» — «Арсенал». Поставить на эти игры можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей!

Где смотреть матчи «Краснодар» — «Спартак» и «Ливерпуль» — «Арсенал»

Центральную игру 15-го тура российской премьер-лиги в прямом эфире покажет matchtv.ru. Начало трансляции встречи — 20 ноября в 18.30. Начало матча — в 19.00.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в России можно увидеть только на интернет-платформе «Okko Спорт». Игра на «Энфилде» стартует в 20.30 по московскому времени.

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 20 ноября

Обе команды в последнее время штормит. У «Спартака» нет побед в шести матчах подряд во всех турнирах, а «Краснодар» проиграл три последние встречи с общим счетом 0:5, в том числе вылетел из БЕТСИТИ Кубка России после разгрома от «Кубани».

В личных встречах между этими командами сложно отметить закономерность. В марте «Спартак» разгромил «Краснодар» дома со счетом 6:1, а в прошлом октябре обыграл «быков» на их поле. Однако в чемпионате-2019/20 дважды в очных матчах выиграли черно-зеленые (1:0 и 2:1).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Краснодар». Коэффициент на победу хозяев — 1.92, на победу «Спартака» — 3.90, на ничью — 3.90.

«Спартаку» будет труднее. Дело не только в том, что матч пройдет на выезде. Из-за травм и дисквалификаций игру пропустят три полузащитника — Руслан Литвинов, Йоррит Хендрикс и Роман Зобнин. У «Краснодара» же есть пространство для ротации.

Оба тренера под ударом: не так давно возобновились слухи об отставке Виктора Гончаренко после серии неудач «Краснодара», а Рую Витории якобы уже даже нашли замену в лице итальянца Паоло Ваноли.

«Спартак» и «Краснодар» регулярно пропускают в последних встречах, а очные матчи часто результативны. Логично предположить, что голов в игре будет достаточно.

Прогноз «СЭ»: тотал голов больше 2.5 с приличным коэффициентом 1.90.

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 20 ноября

«Арсенал» осенью играет хорошо — в последний раз лондонский клуб проиграл 28 августа (0:5 от «Манчестер Сити»). Лондонцы забрались уже на пятое место в премьер-лиге. Победа на «Энфилде» позволит команде Микеля Артеты подняться в зону Лиги чемпионов, где «канониры» не играли почти пять лет.

Партнер букмекерской компании БЕТСИТИ «Ливерпуль» до прошлого тура оставался единственной командой АПЛ без поражений, но уступил «Вест Хэму» и опустился на четвертое место.

«Ливерпуль» — очевидный фаворит встречи, по мнению БЕТСИТИ. Коэффициент на победу хозяев — 1.49, на победу «Арсенала» — 6.50, на ничью — 4.70.

Прорыв «Арсенала» впечатляет, но нужно признать, что ему в последние два с половиной месяца везло с календарем и соперников уровня «Ливерпуля» не попадалось. Топ-клубам лондонцы уступили на старте сезона — «Манчестер Сити» и «Челси» всухую обыграли команду Артеты.

Статистика личных встреч тоже за «Ливерпуль». «Арсенал» не побеждал на «Энфилде» в чемпионате Англии с сентября 2012 года, и едва ли неудачная серия оборвется в субботу.

Прогноз «СЭ»: победа «Ливерпуля» с форой (-1) и коэффициентом 1.75.

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