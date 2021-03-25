Стартовал финал проекта «Выбери тренера «Спартака» — Курбан Бердыев против Валерия Карпина!

Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. И вот их осталось только двое — Бердыев и Карпин.

Итоги противостояний в полуфинале:

Бердыев — Фонсека — 4013 — 3037

Карпин — Жардим — 3968 — 2980

Голосование продлится до 28 марта 12.00 по московскому времени.

Если не можете определиться, то ознакомьтесь с некоторыми соображениями о связи этих тренеров со «Спартаком» и тем, насколько они сегодня подходят красно-белым.

Жива ли вера в Валеру через десять лет?

Буквально через пару недель исполнится ровно десять лет легендарному разговору Валерия Карпина с болельщиками «Спартака» после вылета из Лиги Европы от «Порту». Прошло столько времени, а цитаты из того диалога до сих пор в обиходе — и про Фалькао, и про пятку, и про Бруну Алвеша с «Твенте». Спартаковские болельщики тогда разделились на два лагеря — «Валера, верим!» и «Карпин не тренер!».

Оба лагеря существуют до сих пор. «Валероверы» при каждой новой перестановке в «Спартаке» ждут возвращения Карпина. Оно и понятно: это было ярко, настоящая эпоха. Каждая пресс-конференция — событие, фразы сразу уходили в народ. Тогда победы были ярче, а поражения болезненнее — и все за счет фигуры Карпина. А ведь умножать эмоции (и хорошие, и плохие) — это очень по-спартаковски.

Ну а те, кто не считал Карпина тренером, вряд ли поменяли свое мнение за восемь лет, что прошли с момента его ухода из «Спартака». Для них эмоции — это лирика. Главного Карпин «Спартаку» не дал: титулов не было. Вторые места и выход в Лигу чемпионов по спартаковским меркам — это не то. У самого Карпина, кстати, весьма любопытное отношение к трофеям. «Ну выиграл бы я десять трофеев. Ну и? Дальше-то что? Выиграли — и пошли дальше», — делился он своей философией в недавнем интервью Нобелю Арустамяну. И едва ли убедили спартаковских скептиков успехи Карпина в «Ростове». Они скорее скажут — он нашел клуб своего уровня, пусть там и сидит. А Карпин тем временем стал главным долгожителем среди тренеров РПЛ — уже четвертый год работает с командой. «Ростов» крепкий, тот же «Спартак» не раз прикладывал и даже в Лигу Европы ненадолго заглядывал.

Нужен ли сейчас «Спартак» самому Карпину — это большой вопрос. Если бы в Тушине решили, что на нем надо строить клуб, то, наверное, он не отказался бы вернуться. Кстати, про возвращение Карпина спрашивали буквально на днях. «Мне в «Ростове» хорошо. Сейчас в Дубае, потому что в «Ростове» хорошо», — вроде и ответил, но не ответил. Под этим «хорошо» наверняка имелось в виду «спокойно». А вот вернешься в Москву и после каждого матча будешь слышать: «Валера, иди сюда!»

Получит ли Бердыев еще одно эсэмэс от Федуна?

В 2016 году Бердыев реально мог возглавить «Спартак»: согласовал детали контракта с Леонидом Федуном, провел прощальный ужин с игроками и тренерами «Ростова». 13 августа, в день игры с «Рубином», Курбана Бекиевича планировали представить как нового главного тренера команды, но все пошло не по плану.

Причин срыва перехода могло быть несколько: тренер не получил поддержки от заместителя председателя совета директоров клуба Александра Жиркова. Бердыева больше поддерживала сторона технического директора Юхана Гераскина — зятя Федуна. Тренер увидел внутри клуба разногласия уже на стадии переговоров, и это отпугнуло его от перехода. Поэтому Бердыев подстраховался и параллельно вел переговоры с «Локомотивом», что не понравилось Федуну, который из-за метаний тренера написал то самое легендарное эсэмэс: «Мудак!»

Сегодня Бердыев без большого штата сотрудников, которые остались в «Рубине» во главе с гендиректором Рустемом Саймановым. Сегодня он мечтает о работе в амбициозном клубе, отказываясь от предложений середняков РПЛ. Например, «Ахмата». Бердыев грезит работой, где будет бороться за золото и снова играть в Лиге чемпионов. У тренера остается мечта — преуспеть в Европе. Да, были победы над «Барселоной», «Челси», «Баварией», «Аяксом», но Бердыев хочет дойти до высокой стадии в плей-офф еврокубка или и вовсе выиграть турнир.

Тренер отмечал в интервью, что не боялся уровня ответственности, который его ждал в «Спартаке», и понимал, что его ждет стрессовая работа. Он был готов и к влиянию прессы, и к давлению болельщиков. А играть Бердыев собирался в атакующий футбол, несмотря на разговоры про его прагматичность. То есть уже готовил себя к такой работе, а Федуна устраивали планы специалиста в отношении клуба, который он озвучивал на собеседовании.

Сегодня Бердыев без работы уже больше года: живет в Сочи, персонально работает с Сердаром Азмуном и консультирует молодых тренеров. Летом к нему обращались из «Алании», а этой зимой — из «КамАЗа». Но это все не то: 68-летний Бердыев не хочет заканчивать карьеру вот так, а ждет нового вызова. Специалист дважды выигрывал чемпионство, брал серебро со скромным «Ростовом» и считает, что заслужил возможность поработать в самом популярном клубе России.

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