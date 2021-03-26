Как менялся Артем Дзюба и как он будет выглядеть в будущем

Каким был, стал и будет форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Маленький Артем пришел в академию «Спартака», когда ему было 8 лет. В 2005 году перешел во взрослую команду и начал выступать в дубле, и после успешного выступления начал тренироваться с основным составом красно-белых.

Артем Дзюба в детстве.

Дебют за основную команду состоялся в 2006 году в матче Кубка России против «Урала». В первом сезоне форвард провел восемь матчей, но голов не забил.

2007 год. Артем Дзюба в «Спартаке». Фото Никита Успенский, —

2007 год. Артем Дзюба в «Спартаке». Фото Александр Вильф, —

2009 год. Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2009 году Артем перешел на правах аренды в «Томь», где провел два сезона и стал основным нападающим команды.

2010 год. Артем Дзюба и Чиди Одиа. Фото Татьяна Дорогутина, —

После окончания сезона в 2010 вернулся в «Спартак» и успешно выступал за красно-белых следующие пару лет. Дебютировал в составе сборной России в 2011 году.

2011 год. Александр Амисулашвили и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2011 год. Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, —

2012 год. Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, —

2014 год. Патрик Эберт и Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, —

В 2012 году форвард перестал попадать в основной состав и после крупного поражения от «Динамо», увольнения Унаи Эмери и возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина отправился в аренду в «Ростов».

2013 год. Артем Дзюба в «Ростове». Фото Виталий Тимкив

После успешного сезона в ростовском клубе Артема вновь ждет возвращение в «Спартак». В 2015 году подписал контракт с «Зенитом».

2015 год. Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

2015 год. Артем Дзюба с медалью победителя Суперкубка России. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

2016 год. Артем Дзюба — биатлонист. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

2016 год. Артем Дзюба в роли кондуктора. Фото Виктория Ламзина., ФК «Зенит»

2018 год и снова аренда, на этот раз в тульский «Арсенал». Фееричный чемпионат мира в России в составе национальной сборной: три гола, две передачи и поистине всенародная любовь болельщиков.

2018 год. Артем Дзюба — в тульском «Арсенале». Фото Александр Федоров, «СЭ»

1 июля 2018 года. Москва. Испания — Россия — 1:1, пен. 2:4. Радость Артем Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ»

19 июня 2018 года. Санкт-Петербург. Россия — Египет — 3:1. Артем Дзюба и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2018 год. Артем Дзюба в образе Петра Первого. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Два чемпионства в составе «Зенита» в 2019 и 2020 годах, победы в Кубке России (2016 и 2020) и Суперкубке России (2015, 2016, 2020).

2019 год. Артем Дзюба с чемпионским кубком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

2019 год. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2019 год. Артем Дзюба в образе Джона Сноу и сериала «Игра престолов». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2020 год. Артем Дзюба и Малком празднуют победу «Зенита» в Суперкубке России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2020 год. Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как Артем выглядет в детстве мы уже видели, а вот так он может выглядеть в старости.