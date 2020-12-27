От мужиков к джентльменам. Карпин справляется с перестройкой в «Ростове»

В разгар чемпионата «Ростов» покинула группа ведущих игроков, однако команда Валерия Карпина ушла на зимний перерыв претендентом на место в тройке.

«Ростов» неплохо стартовал в чемпионате и уже готовился играть с «Тоттенхэмом» в следующем отборочном раунде Лиги Европы. Но вдруг случилось мрачное домашнее поражение от «Маккаби», за которым последовали серьезные изменения. В течение совсем короткого промежутка времени «Ростов» покинули Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Арсений Логашов, Дмитрий Чистяков и Александр Долгов. Если добавить к этому списку Бахтиера Зайнутдинова, которого продали раньше, то получится практически половина состава. Болельщикам в тот момент было настолько тревожно, что они задавали вопрос «Что происходит?» даже Дарье Карпиной, супруге главного тренера. Она мудро отвечала, что в нашем футболе команду не меняет только Игорь Акинфеев.

«Ростов» довольно быстро восполнил потери, сделав ставку на молодых иностранцев. Путь понятный, но рискованный. При этом нельзя сказать, что Понтус Альмкивст, Армин Гигович и Хайтам Алеесами сразу стали основными игроками. Нет, они просто вошли в обойму (на троих у них всего девять выходов в старте), их вклад в результаты команды очень умеренный. Валерий Карпин играет теми, кто уже был в составе — Сергеем Песьяковым, Матиасом Норманном, Хореном Байрамяном и отлично вписавшимся Кенто Хасимото. Ну, или Денисом Терентьевым, которого новичком не назовешь: он играл в Ростове-на-Дону еще в той Лиге чемпионов. Хотя сам Карпин практически в каждом интервью напоминал об изменениях: «Недавно видел сезонный постер с нашим прошлогодним составом, никого уже не осталось». Или: «Из тех, кто приезжал сюда на игру полгода назад, осталось только три человека».

Четыре года назад при Курбане Бердыеве «Ростов» идентифицировал себя как «мужики» — команда билась, боролась и побеждала на характере, а ее первыми лицами были Александр Гацкан и Тимофей Калачев. Сейчас образ «Ростова» чуть более утонченный — «джентльмены», по мотивам быстро ставшего культовым фильма Гая Ричи. Карпин — это тот самый тренер в клетчатом костюме, а его ученики стремятся стать такими же дерзкими. И с атмосферой в коллективе все в порядке. То Данил Глебов на спор покрасит бороду в желто-синий цвет, то Байрамян поставит на кон свою роскошную шевелюру. Даже Шомуродов взял в «Дженоа» 61-й номер, передав привет ставшему практически родным Ростову.

За Валерием Георгиевичем много лет тянется вопрос, уже ставший риторическим: «Карпин — тренер?» За три года в «Ростове» ответ «да» стал ближе. Взять, например, статусный матч со «Спартаком» в Москве, когда ростовчане выиграли со счетом 1:0. «Ростов» разобрал соперника и показал себя очень гибкой командой, сначала сыграв в высокий прессинг, а потом откатившись и поставив «автобус». При этом стабильности «Ростову» не хватает. Желто-синие в одном туре могут раскатать «Динамо» со счетом 4:1, а уже в следующем дома максимально тоскливым образом проиграть «Уфе» (0:1). Чуть раньше то же самое было и с «Химками» (0:2), которые тогда еще стояли на вылет.

Несмотря на все изменения, «Ростов» в этом сезоне успешен. Команда претендует на медали и, если бы не поражение от ЦСКА в последнем туре перед паузой, могла бы уйти на перерыв на втором месте. Судя по трансферной политике клуба, кадровая текучка продолжится. Очевидно, что скоро «Ростов» покинет главный актив клуба Норманн, и за него можно будет получить не менее 10 миллионов евро. А если найдутся покупатели из Англии, то и того больше. Наверняка потом придут и за Деннисом Хаджикадуничем, и за Гиговичем с Альквистом, будет спрос и на Хасимото с Максимом Осипенко. Карпин привыкает к работе в режиме перестройки, и пока у него все получается.