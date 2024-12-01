Вячеслав Федорищев — о будущем «Крыльев Советов», «Лады» и «Самары».

Вроде бы рядовой матч Лиги ВТБ между ЦСКА и «Самарой» превратился в настоящий триллер. Гости вели у действующего чемпиона по итогам трех четвертей, но не выдержали в концовке. Возможно, такое рьяное сопротивление самарцев гегемону нашего баскетбола было продиктовано тем, что на трибунах присутствовал губернатор Самарской области и главный хедлайнер прошедшей недели в российском спорте Вячеслав Федорищев. После игры он зашел в раздевалку команды и из нее доносились громкие аплодисменты. После этого Федорищев вновь вернулся на арену и уделил 15 минут корреспонденту «СЭ». В ходе беседы мы обсудили будущее БК «Самара» в Лиге ВТБ, Игоря Осинькина — в «Крыльях Советов», а также хоккейной «Лады».

Такие вертикали, как в БК «Самара», будем поддерживать

— Как вам игра «Самары»? Парни три четверти на равных бились с ЦСКА.

— Игра понравилась. Причем, к своему стыду, сегодня в принципе впервые посетил баскетбольный матч. Поэтому для меня игра была знаковой вдвойне. Ребята показали высокий класс против действующего чемпиона, суперпрофессиональной команды. Не труханули. Были агрессивны в атаке, старались в защите. Причем то, что мы в какой-то момент повели в счете, — это не самое важное. Самое важное, что до последней минуты бились за каждое владение, не опускали руки. Понятно, что класс ЦСКА все-таки сказался в четвертой четверти. Пять трехочковых подряд — это что-то (Мело Тримбл и Алекса Аврамович решили судьбу матча в середине заключительной десятиминутки. — Прим. «СЭ»).

Есть же поговорка: в баскетболе можно всему научить, кроме роста. Вот рост у нашей команды есть. Во всем остальном будем где-то подтягивать, усилять. У команды последнее время были определенные проблемы с партнерами. Еще с прошлого года ушли компании, которые финансово поддерживали команду. Мы сейчас как регион будем решать все эти проблемы. Системно. С ребятами общались после матча, успокоил их. В Самаре знаменитая, классная школа баскетбола. Будем только идти дальше и показывать хорошую игру.

Сказал ребятам в раздевалке (губернатор был там около 10 минут. - Прим. «СЭ»), что для меня команда победила. Она показала достойную игру с чемпионом. Каждый выкладывался на площадке на 100 процентов.

— То есть все разговоры о том, что Самары не будет в Лиге ВТБ на следующий сезон, не соответствуют действительности?

— Слухи, разговоры, инсайды и так далее... Болельщикам вообще не стоит обращать на это внимание. Стоит смотреть на дела. Команда делами доказывает свою состоятельность на паркете. А мы делами доказываем, когда поддерживаем команду по-настоящему. Уверяю, что к концу этого сезона вы увидите совершенно другой подход по всем направлениям. Мы многое меняем внутри в самарском спорте. Потому что некоторые принципы поддержки команд, на которых он был основан ранее, как нам кажется, и правоохранители с нами согласны, в корне неверные.

Хотя я не могу говорить за правоохранителей, это не моя компетенция. Но кажется, что многие принципы неправильные. Нужно менять их, и мы это сделаем. Будем поддерживать массовый спорт. Но вот именно такая команда, как БК «Самара», — это огромная вертикаль и хороший пример, как нужно поддерживать массовый спорт, когда внизу у тебя создана огромная база, поддерживающая талантливых ребят. Во всех муниципальных образованиях области так или иначе есть понимание, что если парень высокий, талантливый, проявляет себя, то мы знаем, куда его направить. Эта пирамида правильная. У «Самары» есть не только профессиональные клубы — мужской и женский, но и команды во всех возрастных группах российского баскетбола, в баскетболе 3х3. Вот такие вертикали будем поддерживать.

Агент Павел Андреев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Павел Андреев передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная

— То есть «Крыльям Советов» и «Ладе» такого сейчас не хватает?

— По «Крыльям» и «Ладе», как кажется, нашли решение. Мы будем проводить изменения аккуратно, чтобы не разрушить хорошее. И «Крылья», и «Лада» будут с такой вертикалью, как у «Самары». У нас будут профессиональные академии. Либо вновь созданные, либо уже имеющиеся, но с серьезными изменениями. С правильными этапами развития, второй и третьей командой. Но на это нужно время. До конца этого сезона, грубо говоря, санируем проблемы, закроем самые проблемные участки, концептуально выстроим систему, а потом будем ее наполнять. У нас задача, чтобы через три года профессиональные команды (в футболе, хоккее, баскетболе) чувствовали себя экономически независимыми. И при этом соответствовали уровню ожиданий болельщиков, ветеранов. Это будет единственным позиционированием самарского спорта. Мы немного отойдем от такой разобщенности. У нас будет свое дерби: в футболе «Акрон» — «Крылья» — это же класс. Но в целом все это будет зонтиком и называться «Самарский спорт».

Наш спорт на самом деле был выдающимся. Уверен, так и будет дальше.

— На этой неделе вы также заявили, что планируете подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе. Многие говорят, что это очень опасная история.

— Я не ожидал, что будет такой хайп, но и не ждал, что будет столько сторонников. Мне позвонили с десяток губернаторов, которые финансируют профессиональные команды. Они рассказали и свои истории. Поэтому это даже не про агентов или судей: это про все в целом. Систему, кажется, нужно оздоравливать. Речь даже не только и не столько про коррупцию. Ко мне пришли ребята, спортсмены, которые сказали: «Мы хотим объединиться под эгидой чистого спорта». Я спросил, чего они хотят для себя лично. «Ничего не хотим». Это не политическая история, не финансовая — это общественное объединение, где спортсмены вместе идут под флагом, который был поднят.

Я спросил: «А вам это зачем?» Ответили: «Вы знаете, нас коррупция не сильно интересует, но когда принимают решение в пользу другого игрока, чей агент более влиятельный, а тебя сажают на скамейку, чтобы того парня подороже продать, это невыносимо». Тут согласен. Это убивает веру. Например, веру убили в ребятах из академии Коноплева. Родители, услышав такое от сына, заставляют его идти учиться на экономиста. Мол, зачем оставаться в профессиональном спорте, если там такая грязь. Хотя парень мечтал быть профессиональным футболистом.

Этими действиями мы сами убиваем веру наших молодых ребятах. Целое поколение лишаем талантливых спортсменов и сути спорта. Мне кажется, что и из того, что я услышал от других губернаторов, такое движение будет объединять людей.

— Говорят, что в тех же «Крыльях Советов» очень многое контролирует агент Павел Андреев.

— Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики приняли решение оставить Осинькина, а не те, кто проплатил федеральную кампанию в его защиту

— Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

— Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал — я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера. Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят. Но он не предлагает.

— Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

— Не могу сказать. Тайна следствия.

Хоккеисты «Лады» Евгений Грошев, Рафаэль Бикмуллин и Алексей Ожгихин. Фото ХК «Лада»

В «Ладе» будет новый директор и новый тренер

— По хоккейной «Ладе» есть хорошие новости?

— Есть. Сложный период, потому что там много игроков, которые попали в команду, но при этом сидят на скамейке и получают большие зарплаты. Немного конфликтная история. Но «Лада» сейчас и с точки зрения руководящего состава, и с точки зрения тренера будет меняться. Будет новый директор и новый тренер. Надеюсь, болельщики оценят эти изменения. И по результатам, и по более красивой игре. Несмотря на гигантские вливания со стороны региона в самарские профессиональные клубы, у нас большая проблема со спонсорами. Они не хотят идти в профессиональный спорт почему-то. Хотя я уже знаю почему. Они приняли решение не доверять свои деньги этим командам. Я с болельщиками «Лады» очень активно поработал и поговорил. У них есть вера в команду, они хотят, чтобы она была сильнее. Третьего числа планирую пойти на домашнюю игру с «Северсталью», поддержать команду.

«Лада» — это целая жизнь. Это весь город, автозавод. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять. Уверен, что у «Лады» все будет здорово.

— Ваш монолог про плохое состояние инфраструктуры команды тоже вызвал серьезный резонанс.

— Обидно, что у нас в Волгодонске в 2003 году была тренажерка лучше, чем у команды суперпрофессионалов. Они получают баснословные зарплаты, а их заставляют тренироваться в таких условиях. Я этого не понял. Все говорят про деньги — да, у нас большой бюджет. Но куда он направляется? Ребята тренируются, а показывают не самую качественную игру. И ты начинаешь узнавать — какая тренажерка, какая медицина, какие мы возможности даем хоккеистам для восстановления. Вопросов куча, но ответов нет.

Ответ один — все идет сверху. Мы как система поддержки профессионального спорта сформировали ее с определенными коммерческими возможностями. Но на региональном бюджете не должны зарабатывать определенные группы лиц. Эти деньги должны идти на поддержку и развитие спорта. На появление местных талантов, которые закрепляются в профессиональных командах. В разных видах спорта дела обстоят по-разному. Например, по поводу баскетбола я общался со многими функционерами, в том числе и с руководством ЦСКА. Они сказали мне, что в баскетболе система построена прозрачно. Что нет таких ситуаций, где агенты зарабатывают сотни миллионов рублей на одной региональной команде.

— Вы говорите эти слова, и я сразу вспоминаю Николая Толстых. Было бы здорово, если вы встретились и пообщались.

— Я открыт для всех. Готов общаться, перенимать опыт.