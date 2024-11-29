Федорищев разбушевался. Теперь собрался разобраться с футбольными агентами
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает бороться с проблемами российского футбола. После мощного спича о коррупции в судейском корпусе политик анонсировал подачу заявления в правоохранительные органы на футбольных агентов.
Что сказал Федорищев
Глава региона опубликовал очередное видеосообщение у себя в Telegram-канале. Сначала он прокомментировал решение клубов не вступать в движение «Чистый спорт», создание которого чиновник анонсировал чуть ранее. Федорищев не сильно расстроился из-за этого — сказал, что место там еще нужно заслужить после проверок.
«Докладываю, в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший, квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые начнут работу в рамках движения. В первую очередь, конечно, по экономической чистоте и прозрачности. Мы здесь команды пока не приглашаем, проводится оценка по разным направлениям», — заявил Федорищев.
Также губернатор рассказал о подготовке еще одного заявления в правоохранительные органы — на этот раз политик решил начать борьбу с агентами. До этого чиновник сообщил, что передал стражам порядка информацию о коррупции в судейском корпусе.
«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе. На оперативном совещании в понедельник об этом подробно расскажу», — поделился Федорищев.
В конце видеосообщения Федорищев обратился к некому Павлу — вероятно, к Павлу Андрееву, долгое время работавшему с «Крыльями Советов». Причем нередко клиенты агента уходили из самарского клуба за небольшие деньги. На видео губернатор подмигнул и пригласил его на совещание.
«Павел, предлагаю вам тоже присоединиться в понедельник, 12 часов, оперативное совещание у губернатора, приезжайте, если получится», — сказал Федорищев.
Слова губернатора о коррупции имеют серьезные последствия
Ранее губернатор разорвал информационное пространство словами о долге «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей людям из судейского корпуса РФС. После этого случилось внеочередное заседание РПЛ, а лига объявила, что для всех клубов чистота соревнования является приоритетом.
Сам Федорищев удивил своей противоречивой позицией: сначала говорил, что имеющихся у него фактов недостаточно для обращения в правоохранительные органы, а затем заявил о передаче данных следствию. По его словам, из-за этого он не может поделиться фактами с РФС.
«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» — сказал Федорищев в видеосообщении на своем канале.
Глава РПЛ Александр Алаев оказался недоволен высказыванием чиновника, поскольку слова губернатора Самарской области несут имиджевый урон российскому футболу, а значит, могут возникнуть проблемы со спонсорами.
«Некоторые клубы столкнулись с тем, что спонсоры начинают разговоры о пересмотре условий контракта. Более того, вся эта история вряд ли поможет нам как лиге в переговорах в преддверии подписания контрактов в следующем цикле, это точно не наш козырь», — заявил Алаев на собрании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3