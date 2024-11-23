«Лада» останется в КХЛ. Губернатор пообещал поддержку и уволил гендиректора клуба

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с болельщиками.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с болельщиками «Лады» и пообещал им уволить генерального директора Александра Чеботарева. Последний поспешно заявил, что сам захотел уйти и сделает это в ближайшее время.

Александр Чеботарев — один из самых странных персонажей российского хоккея. Он был пожизненно отлучен от этого вида спорта, так как КХЛ (еще во втором сезоне лиги) поймала его на неких махинациях. Но спустя 13 лет дисквалификацию сняли, уж непонятно, по каким причинам. Чеботарев долгое время работал где-то рядом с хоккеем, а перед назначением в «Ладу» у КХЛ уже вопросов не было.

Менеджер вернулся в клуб, а в 2021 году «Лада» снова стала играть в КХЛ. Однако им постоянно были недовольны как тренеры, так и общественность в Тольятти. Считалось, что Чеботарева точно подвинут после того, как клуб войдет в главную лигу, но он каким-то неведомым способом остался. Видимо, были какие-то связи с прежним руководством области — других объяснений нет.

Теперь же пришла новая власть, а у нее другие планы на ключевые позиции в клубе. Так-то больших претензий к Чеботареву нет. Он занимался реконструкцией арены перед первым сезоном в КХЛ, и хотя там все поначалу шло слишком туго, было понятно, что не директор выделяет финансы и не на свои закупает оборудование. Как деньги выделили — все стали делать достаточно быстро и до начала сезона успели.

Чеботарев пытался влезать в хоккейные дела, его несколько раз просили перестать «обсуждать большинство» и лезть со своим мнением по игре, но по-настоящему он прекратил это делать, когда сменился губернатор.

Александр Чеботарев. Фото ХК «Лада»

Кроме того, нынешнему генеральному директору предъявляли претензии по поводу того, что он не ищет спонсоров для клуба, но есть большие сомнения, что это вообще его дело. На такой должности распоряжаются бюджетом и тратят деньги правильно, следя за тем, чтобы все системы клуба (кроме спортивной) работали нормально.

Чеботарев из тех, кто был поставлен бывшим руководством региона на ответственную должность, и ему доверяли. Сейчас он уйдет, и о нем никто не вспомнит, вряд ли последуют предложения от других клубов как крутому специалисту. Займется свой адвокатской деятельностью. Слышал, что он один из тех, кто все-таки хочет сделать очередную попытку создать профсоюз игроков, но говорить об этом рано.

Скандал с Чеботаревым за два года был только один. Он крепко поссорился с определенной частью болельщиков, через суд, кажется, запретил им использовать название клуба в телеграм-канале и вообще разогнал прежний фан-сектор. Там были какие-то обвинения с обеих сторон, но все казалось смешным: просто местные разборки.

Удивило, что губернатор заявил об отставке директора на встрече с болельщиками. Да и вообще сама встреча поразила. Не осуждаю руководителя региона. Наоборот, он — молодец. Ответил на все вопросы, пообещал, что клуб продолжит существование, посулил какие-то автобусы к арене.

Удивили две вещи. «Ладу» лишат бюджетного финансирования, а губернатор пообещал привести крупных спонсоров. Это странно, так как не от хорошей жизни клуб пользовался госденьгами. Если бы прежнее руководство могло, то тоже бы привлекло какие-нибудь предприятия для финансирования, но раз не сделало это, то на это были какие-то причины. Но, возможно, у нового губернатора иные возможности.

Но Федорищев пообещал болельщикам места в наблюдательном совете, на которых те будут более посвящены в работу клуба, а также получат право «влиять на какие-то решения». И это совсем странно.

Вячеслав Федорищев (слева) и болельщики «Лады». Фото Телеграм канал Вячеслава Федорищева, Telegram

Конечно, наблюдательные советы — это не самый главный орган в спортивных организациях. Где-то такие советы собираются формально, но где-то, наоборот, принимают важные решения. Непонятно, что там делать болельщикам. У людей есть увлечение, они смотрят хоккей и вправе ходить или не ходить на трибуны, в зависимости от настроения. Решать, нравится или не нравится им происходящее в клубе, они должны только одним способом — посещаемостью. Сближение же это странное. Разве выручка от продажи билетов или атрибутики покрывает хотя бы 20 процентов бюджета? Что они вообще могут решать или советовать? Обеспечивать «поддержку» на матчах? Да, кричалки и барабаны, конечно, влияют на атмосферу, но точно не на спортивные результаты.

Заигрывание с фанатами может привести к плохим последствиям, враждовать с ними, конечно, как Чеботарев, не стоит, но есть же золотая середина. Новый руководитель решил обеспечить себе поддержку. Уверяю, если у клуба будет нормальный бюджет, умные менеджеры и нормальный тренер, то в Тольятти будут заполнять трибуны, и для этого никого не надо вводить ни в какие советы.

Ждем, когда у «Лады» появятся новые спонсоры. Это самое важное.