Чем завершится главный коррупционный скандал в нашем футболе?
Несколько недель назад я предупреждал в своем Telegram-канале, что грядет огромный скандал и такого в нашем футболе еще не было. Первым человеком, кто публично раскрыл его детали, стал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Из его эпохального выступления мы узнали и про 36 миллионов рублей долга «Крыльев Советов» перед судьями, и про 500 миллионов на черном рынке, и о 10 клубах, замешанных в коррупционной сети.
Эта информация похожа на ту, которую не так давно услышал я. Поверьте, губернатор сказал далеко не все. Масштаб может оказаться гораздо больше.
В четверг стало известно, что дело передано в правоохранительные органы. То есть пути назад нет.
У меня нет оснований считать, что господин Федорищев мог поднять настолько серьезную тему, не имея на руках каких-либо фактов. Скорее всего, они есть — причем достаточно весомые. И передача дела в органы это подтверждает. Очевидно, что все это — не ради каких-то локальных целей губернатора. Он точно не похож на человека, который будет устраивать подобное ради пиара.
Мне кажется, в этой истории стоит обратить внимание на недавнее отстранение Владислава Безбородова. Формальной причиной бана одного из опытнейших и лучших арбитров страны стала критика коллег в соцсетях от своего имени. Учитывая, что в январе Безбородову исполнится 52, а наказание распространяется до конца сезона, его карьера фактически завершена.
Однако мои источники утверждают, что Владислав пострадал вовсе не из-за комментариев — в первую очередь сказалось отрицание арбитром вины, а также еще одна деталь, непосредственно связанная с его работой на матчах премьер-лиги. Уверен, что ветеран судейского корпуса и один из самых авторитетных рефери России будет как минимум допрошен в ходе начавшегося расследования.
В текущей ситуации видятся два прогноза на окончание этого громкого дела: позитивный и негативный.
Начнем с первого: вскроется группа лиц, которая влияла на матчи через арбитров. В этом случае все закончится несколькими тюремными сроками для футбольных и не только людей, а также наказанием клубов — частично из РПЛ, но в основном из Первой лиги. Несколько судей будут отстранены.
Что станет с «Крыльями»? Если в ходе следствия вскроется причастность самарцев к коррупционной деятельности, думаю, для них все обернется ссылкой во второй дивизион, оттуда они начнут свое возвращение в РПЛ, пройдя все процедуры очищения клуба.
Подобный исход — победа красных.
Теперь негативный прогноз: расследование максимально затянут, улик будет мало. В итоге пару человек из судейского корпуса показательно накажут, нескольких судей — пожизненно отстранят. Но никого не посадят — максимум выпишут штрафы. Из клубов под раздачу попадут представители ФНЛ: с кого-то снимут очки, кто-то лишится профессионального статуса. Но не более.
Если все окажется плюс-минус так — победа синих.
Отразится ли как-то вся эта история на перспективах действующего президента РФС Александра Дюкова переизбраться на новый срок? Нет. Уверен, что в высшем руководстве РФС и РПЛ изменений не будет. Максимум свой пост покинет Милорад Мажич, который просто не станет продлевать контракт и спокойно уедет домой. Павел Каманцев также поработает какое-то время — но долгим этот период, по моим оценкам, не будет.
Исторический судейский скандал набирает обороты и получает конкретные очертания. Важно, чтобы расследование довели до конца — в этом все заинтересованы. На кону стоит наш с вами футбол.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3