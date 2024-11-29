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Судейство

Сегодня, 14:00

Чем завершится главный коррупционный скандал в нашем футболе?

Федорищев разочарован итогами общего собрания клубов РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Коррупционный скандал в российском судействе
Коррупционный скандал в российском судействе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мнение Максима Алланазарова.

Несколько недель назад я предупреждал в своем Telegram-канале, что грядет огромный скандал и такого в нашем футболе еще не было. Первым человеком, кто публично раскрыл его детали, стал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Из его эпохального выступления мы узнали и про 36 миллионов рублей долга «Крыльев Советов» перед судьями, и про 500 миллионов на черном рынке, и о 10 клубах, замешанных в коррупционной сети.

Эта информация похожа на ту, которую не так давно услышал я. Поверьте, губернатор сказал далеко не все. Масштаб может оказаться гораздо больше.

В четверг стало известно, что дело передано в правоохранительные органы. То есть пути назад нет.

У меня нет оснований считать, что господин Федорищев мог поднять настолько серьезную тему, не имея на руках каких-либо фактов. Скорее всего, они есть — причем достаточно весомые. И передача дела в органы это подтверждает. Очевидно, что все это — не ради каких-то локальных целей губернатора. Он точно не похож на человека, который будет устраивать подобное ради пиара.

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

Мне кажется, в этой истории стоит обратить внимание на недавнее отстранение Владислава Безбородова. Формальной причиной бана одного из опытнейших и лучших арбитров страны стала критика коллег в соцсетях от своего имени. Учитывая, что в январе Безбородову исполнится 52, а наказание распространяется до конца сезона, его карьера фактически завершена.

Однако мои источники утверждают, что Владислав пострадал вовсе не из-за комментариев — в первую очередь сказалось отрицание арбитром вины, а также еще одна деталь, непосредственно связанная с его работой на матчах премьер-лиги. Уверен, что ветеран судейского корпуса и один из самых авторитетных рефери России будет как минимум допрошен в ходе начавшегося расследования.

В текущей ситуации видятся два прогноза на окончание этого громкого дела: позитивный и негативный.

Футболисты «Крыльев Советов» Кирилл Печенин и Игорь Дмитриев в матче против ЦСКА (1:2)
Футболисты «Крыльев Советов» Кирилл Печенин и Игорь Дмитриев.
Фото ФК «Крылья Советов «

Начнем с первого: вскроется группа лиц, которая влияла на матчи через арбитров. В этом случае все закончится несколькими тюремными сроками для футбольных и не только людей, а также наказанием клубов — частично из РПЛ, но в основном из Первой лиги. Несколько судей будут отстранены.

Что станет с «Крыльями»? Если в ходе следствия вскроется причастность самарцев к коррупционной деятельности, думаю, для них все обернется ссылкой во второй дивизион, оттуда они начнут свое возвращение в РПЛ, пройдя все процедуры очищения клуба.

Подобный исход — победа красных.

Вячеслав Федорищев высказался на&nbsp;тему взяток судьям. Широкомасштабная акция или действия одиночки. Что стоит за громким заявлением губернатора Федорищева?

Теперь негативный прогноз: расследование максимально затянут, улик будет мало. В итоге пару человек из судейского корпуса показательно накажут, нескольких судей — пожизненно отстранят. Но никого не посадят — максимум выпишут штрафы. Из клубов под раздачу попадут представители ФНЛ: с кого-то снимут очки, кто-то лишится профессионального статуса. Но не более.

Если все окажется плюс-минус так — победа синих.

Президент РФС Александр Дюков.
Президент РФС Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отразится ли как-то вся эта история на перспективах действующего президента РФС Александра Дюкова переизбраться на новый срок? Нет. Уверен, что в высшем руководстве РФС и РПЛ изменений не будет. Максимум свой пост покинет Милорад Мажич, который просто не станет продлевать контракт и спокойно уедет домой. Павел Каманцев также поработает какое-то время — но долгим этот период, по моим оценкам, не будет.

Исторический судейский скандал набирает обороты и получает конкретные очертания. Важно, чтобы расследование довели до конца — в этом все заинтересованы. На кону стоит наш с вами футбол.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
Вячеслав Федорищев
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
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