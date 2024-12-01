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Сегодня, 18:50

Чистая сенсация! «Крылья» победили «Зенит» в гостях, несмотря на скандальный фон вокруг

«Крылья Советов» обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Футболисты «Крыльев Советов» празднуют гол Ивана Сергеева в ворота «Зенита» (3:2) в Санкт-Петербурге.
Фото ФК «Крылья Советов»
Самарцы забили три мяча уже за первый тайм.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Крылья Советов

Первый матч после скандала

Как обычно готовятся команды к матчам? Усиленно тренируются, отрабатывают стандартные положения и типовые ситуации на поле, детально изучают соперника, придумывают оригинальные ходы для нейтрализации его плюсов. Как готовились к игре «Крылья Советов»? Перед матчем Игорь Осинькин исчерпывающе ответил на этот вопрос: «Мы все сделали, чтобы максимально думать о футболе».

Скандал, который во вторник запустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, только набирает обороты. Никто не знает, чем он закончится, но уже ясно, что на «Крылья» брошена тень. И футболисты — не глухие и не слепые: да, напрямую никого из них скандал не касается, но напряжение определенно чувствуется изнутри. Стопроцентная концентрация на своей работе в такой обстановке невозможна. А должна быть, ведь у самарцев далеко не все в порядке с игрой, а впереди — один из сложнейших выездов сезона к чемпиону России.

Максим Глушенков и&nbsp;Иван Сергеев. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Резвое начало

Мало того, в соперниках у «Крыльев» был не просто чемпион, а мотивированный чемпион, да еще и с выздоровевшими лидерами. Латышонок вернулся в заявку, Вендел — в основу, а Глушенков уже вторую встречу РПЛ подряд начал в стартовом составе и явно набирает форму.

При этом второй тур кряду в запасе начинает матч Лусиано, хотя аргентинец остается одним из главных героев осени для петербургского клуба. Возможно, Семаку сложно совмещать на поле Гонду и Глушенкова.

Зато сам Максим хорош. Он явно вышел заряженным на игру и уже к четвертой минуте мог отличиться дважды, но сделал это один раз. Первым ударом — пристрелялся, вторым — забил. Это первый гол Глушенкова с августа — он начал погоню за Угальде, лидирующим в списке бомбардиров.

Внезапный дубль Сергеева

«Зенит» на этом не успокоился. По хорошему моменту упустили Нино и Кассьерра, продолжал что-то изобретать Глушенков...

А затем все внезапно сломалось.

Первый гол родился из ничего: «Крылья» четверть часа еле дышали, пытаясь отодрать себя от канатов воображаемого ринга, а затем слепили резкую контратаку — Сергеев замкнул прострел Олейникова. Но это еще не все: сразу после возобновления игры «Крылья» перехватили мяч, и Олейников вывел гостей вперед! Адамов в этом эпизоде явно потерял ворота, а на 28-й минуте он допустил еще более грубую ошибку — кошмарно рассчитал траекторию мяча после диагонали Рассказова, и Сергеев без помех пробил по пустым воротам.

«Газпром Арена» была в шоке, но кто-то на трибунах даже скромно похлопал — Сергеева в Санкт-Петербурге всегда будут тепло принимать, ведь он забил «Спартаку» золотой гол, принесший «Зениту» вторую звезду. Сам Иван мячи отмечал сдержанно: для него петербургский клуб тоже остается в сердце.

Перестановки Семака

Хозяева до конца тайма так и не оправились. «Крылья» отступили и за оставшиеся до перерыва десять минут не позволили «Зениту» создать ни одного голевого момента — явный признак шока у чемпиона.

Еще на исходе получаса сине-бело-голубые переформатировали игровой план под подачи, но он не работал. Поэтому в перерыве Семак пошел на радикальные перестановки: Дуглас и Мантуан поменялись флангами, чтобы было удобнее навешивать. Но и эта тактика работала слабо: защитники «Крыльев» быстро просекли идею и блокировали значительную часть подач.

«Зенит» все же создавал моменты, но другими способами. Например, на 54-й минуте Глушенков прорвался сквозь оборону, но не забил, а чуть позже Алип пробудил в себе внутреннего Месси и растолкал сразу двух защитников в чужой штрафной. В середине второго тайма похожий момент не реализовал и Лусиано.

Нервная развязка

В позиционной игре «Зениту» не удавалось добиться желаемого никаким способом, но тут на помощь хозяевам пришли стандартные положения, с которыми у них в этом сезоне большие проблемы. Однако с возвращением Глушенкова все вновь стало хорошо: Максим навесил, а Алип замкнул — 2:3.

И тут «Зенит» почуял жареное. Пошли удары: издали забить попытались Клаудиньо и Соболев, Педро добавил атакам скорости. Правда, после травмы Гальдамеса темп игры на какое-то время упал, но затем вновь взорвался. На 80-й минуте Сергеев убежал к хет-трику, но чудом не оформил его — Адамов еле отразил мяч, а подоспевший на подстраховку Барриос ценой травмы Алипа оставил «Зенит» в игре. Казахстанский защитник получил случайный удар по ноге во время спасения колумбийца и экстренно покинул поле.

Следом выход один на один загубил уже Кассьерра — форвард запоздал с ударом и позволил защитнику себя обокрасть. Подачи не прекращались, и после одной из них защита «Крыльев» забыла Лусиано — аргентинец акцентированно пробил, но мимо.

Последнюю попытку спасти ничью «Зенит» упустил уже в добавленное время: мяч после подачи Клаудиньо застрял в ногах у Кассьерры и Соболева, но колумбиец пяткой не попал в створ. Сине-бело-голубым оставалось только признать поражение.

2:3 — «Крылья Советов» сенсационно обыгрывают чемпиона и лидера РПЛ, несмотря на чудовищный информационный фон вокруг них. «Зенит» рискует потерять первое место уже сегодня вечером.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
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ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
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Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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