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Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона

Сергеев оформил дубль в ворота «Зенита»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Иван Сергеев.
Фото ФК «Крылья Советов»
Но голы не празднует.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Крылья Советов

Первый тайм матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился неожиданно — гости из Самары вели 3:1, хотя пропустили уже на четвертой минуте. Дубль за 11 минут оформил бывший футболист сине-бело-голубых Иван Сергеев.

Как забил Иван

Забавно, что счет в матче открыл Максим Глушенков — бывший игрок «Крыльев». После точного удара он демонстративно не радовался, ведь отыграл в Самаре полтора года.

Сергеев сравнял счет на 17-й минуте — ушел от защитника Нуралы Алипа и практически в пустые ворота замкнул прострел Ивана Олейникова с правого фланга. Нападающий тоже не праздновал взятие ворот — он провел в «Зените» два с половиной сезона и лишь в сентябре покинул клуб.

Спустя минуту после гола Сергеева Олейников вывел «Крылья» вперед, а сам Иван на 28-й оформил дубль. Нападающий вновь легко открылся в штрафной и после шикарного заброса Николая Рассказова из центра поля в касание головой переиграл потерявшего ворота Дениса Адамова. Сергеев снова показал трибунам равнодушие, хотя самарцы неожиданно повели 3:1 против однозначного фаворита.

Как Сергеев покидал «Зенит»

Уход Сергеева из «Зенита» получился вынужденным: петербуржцы подписали двух нападающих — Александра Соболева и Лусиано Гонду, — после чего отказались от Ивана. «Крылья Советов» заплатили два миллиона евро: до этого нападающий выступал за клуб в сезоне-2020/21 и половине кампании-2021/22, забив 51 гол в 66 играх. За сине-бело-голубых форвард отличился 30 раз в 93 матчах во всех турнирах.

«Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Мне об этом не говорили (о трансферах Соболева и Гонду. — Прим. «СЭ»), не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», — рассказал Сергеев Sport24.

Максим Глушенков и&nbsp;Иван Сергеев. «Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Возвращение в Самару получилось тяжелым: до игры с «Зенитом» Иван забил лишь один мяч в 11 матчах во всех турнирах. За первый тайм против бывшей команды Сергеев отметился больше раз, чем за весь сезон.

В Петербурге тоже вряд ли довольны уходом россиянина. Из двух новичков заиграл лишь Гонду, у которого уже шесть голов в РПЛ. Соболев пока разочаровывает: дважды отличился только в Кубке России, а в чемпионате провел уже девять встреч, но так и не поразил ворота соперников.

«Крылья» — самый обсуждаемый клуб РПЛ

Самарцы проводят тяжелый сезон: к игре с «Зенитом» подошли на 13-м месте в РПЛ, а клуб постоянно трясет от околофутбольных инфобомб. В октябре агрессивно обсуждался возможный уход Игоря Осинькина — казалось, его точно заменит Сергей Игнашевич, который даже сидел на трибуне во время игры «Крыльев» с «Локомотивом» (0:1). Главного тренера сохранили благодаря вмешательству губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Сейчас, по информации «СЭ», специалист уже сам хочет покинуть клуб. Однако в «Крыльях» уговаривают Игоря Витальевича остаться.

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
 - : -
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Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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 13 1 5
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Крылья Советов

 11 1 3
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