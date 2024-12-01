Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона

Но голы не празднует.

Первый тайм матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился неожиданно — гости из Самары вели 3:1, хотя пропустили уже на четвертой минуте. Дубль за 11 минут оформил бывший футболист сине-бело-голубых Иван Сергеев.

Как забил Иван

Забавно, что счет в матче открыл Максим Глушенков — бывший игрок «Крыльев». После точного удара он демонстративно не радовался, ведь отыграл в Самаре полтора года.

Сергеев сравнял счет на 17-й минуте — ушел от защитника Нуралы Алипа и практически в пустые ворота замкнул прострел Ивана Олейникова с правого фланга. Нападающий тоже не праздновал взятие ворот — он провел в «Зените» два с половиной сезона и лишь в сентябре покинул клуб.

Спустя минуту после гола Сергеева Олейников вывел «Крылья» вперед, а сам Иван на 28-й оформил дубль. Нападающий вновь легко открылся в штрафной и после шикарного заброса Николая Рассказова из центра поля в касание головой переиграл потерявшего ворота Дениса Адамова. Сергеев снова показал трибунам равнодушие, хотя самарцы неожиданно повели 3:1 против однозначного фаворита.

Как Сергеев покидал «Зенит»

Уход Сергеева из «Зенита» получился вынужденным: петербуржцы подписали двух нападающих — Александра Соболева и Лусиано Гонду, — после чего отказались от Ивана. «Крылья Советов» заплатили два миллиона евро: до этого нападающий выступал за клуб в сезоне-2020/21 и половине кампании-2021/22, забив 51 гол в 66 играх. За сине-бело-голубых форвард отличился 30 раз в 93 матчах во всех турнирах.

«Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Мне об этом не говорили (о трансферах Соболева и Гонду. — Прим. «СЭ»), не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», — рассказал Сергеев Sport24.

Возвращение в Самару получилось тяжелым: до игры с «Зенитом» Иван забил лишь один мяч в 11 матчах во всех турнирах. За первый тайм против бывшей команды Сергеев отметился больше раз, чем за весь сезон.

В Петербурге тоже вряд ли довольны уходом россиянина. Из двух новичков заиграл лишь Гонду, у которого уже шесть голов в РПЛ. Соболев пока разочаровывает: дважды отличился только в Кубке России, а в чемпионате провел уже девять встреч, но так и не поразил ворота соперников.

«Крылья» — самый обсуждаемый клуб РПЛ

Самарцы проводят тяжелый сезон: к игре с «Зенитом» подошли на 13-м месте в РПЛ, а клуб постоянно трясет от околофутбольных инфобомб. В октябре агрессивно обсуждался возможный уход Игоря Осинькина — казалось, его точно заменит Сергей Игнашевич, который даже сидел на трибуне во время игры «Крыльев» с «Локомотивом» (0:1). Главного тренера сохранили благодаря вмешательству губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Сейчас, по информации «СЭ», специалист уже сам хочет покинуть клуб. Однако в «Крыльях» уговаривают Игоря Витальевича остаться.