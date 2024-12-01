Дубль за 11 минут! Сергеев забил «Зениту» больше, чем во всех предыдущих матчах сезона
Первый тайм матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился неожиданно — гости из Самары вели 3:1, хотя пропустили уже на четвертой минуте. Дубль за 11 минут оформил бывший футболист сине-бело-голубых Иван Сергеев.
Как забил Иван
Забавно, что счет в матче открыл Максим Глушенков — бывший игрок «Крыльев». После точного удара он демонстративно не радовался, ведь отыграл в Самаре полтора года.
Сергеев сравнял счет на 17-й минуте — ушел от защитника Нуралы Алипа и практически в пустые ворота замкнул прострел Ивана Олейникова с правого фланга. Нападающий тоже не праздновал взятие ворот — он провел в «Зените» два с половиной сезона и лишь в сентябре покинул клуб.
Спустя минуту после гола Сергеева Олейников вывел «Крылья» вперед, а сам Иван на 28-й оформил дубль. Нападающий вновь легко открылся в штрафной и после шикарного заброса Николая Рассказова из центра поля в касание головой переиграл потерявшего ворота Дениса Адамова. Сергеев снова показал трибунам равнодушие, хотя самарцы неожиданно повели 3:1 против однозначного фаворита.
Как Сергеев покидал «Зенит»
Уход Сергеева из «Зенита» получился вынужденным: петербуржцы подписали двух нападающих — Александра Соболева и Лусиано Гонду, — после чего отказались от Ивана. «Крылья Советов» заплатили два миллиона евро: до этого нападающий выступал за клуб в сезоне-2020/21 и половине кампании-2021/22, забив 51 гол в 66 играх. За сине-бело-голубых форвард отличился 30 раз в 93 матчах во всех турнирах.
«Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Мне об этом не говорили (о трансферах Соболева и Гонду. — Прим. «СЭ»), не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», — рассказал Сергеев Sport24.
Возвращение в Самару получилось тяжелым: до игры с «Зенитом» Иван забил лишь один мяч в 11 матчах во всех турнирах. За первый тайм против бывшей команды Сергеев отметился больше раз, чем за весь сезон.
В Петербурге тоже вряд ли довольны уходом россиянина. Из двух новичков заиграл лишь Гонду, у которого уже шесть голов в РПЛ. Соболев пока разочаровывает: дважды отличился только в Кубке России, а в чемпионате провел уже девять встреч, но так и не поразил ворота соперников.
«Крылья» — самый обсуждаемый клуб РПЛ
Самарцы проводят тяжелый сезон: к игре с «Зенитом» подошли на 13-м месте в РПЛ, а клуб постоянно трясет от околофутбольных инфобомб. В октябре агрессивно обсуждался возможный уход Игоря Осинькина — казалось, его точно заменит Сергей Игнашевич, который даже сидел на трибуне во время игры «Крыльев» с «Локомотивом» (0:1). Главного тренера сохранили благодаря вмешательству губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Сейчас, по информации «СЭ», специалист уже сам хочет покинуть клуб. Однако в «Крыльях» уговаривают Игоря Витальевича остаться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
12
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3