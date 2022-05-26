Ваноли допускает переход Дзюбы в «Спартак». Объясняем, почему это нереально
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал развернутое интервью «СЭ», в котором высказался в том числе на тему бывшего форварда красно-белых Артема Дзюбы:
— Дзюба покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде? — вопрос итальянцу.
— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.
— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?
— Если будет третий, почему бы и нет?
Сразу подчеркну, что Ваноли ответил на вопрос косвенно. Он скорее имел в виду, что «Спартаку» не помешает третий рослый форвард, а не конкретно Дзюба. И вообще любой тренер мечтает, чтобы в составе его команды было больше игроков — глупо отказываться от усиления скамейки.
Но, конечно, ответ «почему бы и нет» в контексте истории Дзюбы и «Спартака» удивил многих. И едва ли итальянец хотел этой репликой зажечь инфоповод — он вряд ли знает детали взаимоотношений клуба и футболиста.
Уверен, что Ваноли в курсе самой истории, но подробности ему просто ни к чему. Итальянцу наверняка рассказали, что Дзюба уходил из «Спартака» во вражеский «Зенит», что его не любит ни руководство красно-белого клуба, ни его болельщики. Но сам разрыв произошел давно, когда Ваноли даже не допускал мысли о работе в России и точно не интересовался историей перехода Дзюбы в «Зенит». Пожалуй, кто-то должен объяснить тренеру «Спартака», что для России это как скандальный переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал». Только к португальцу мадридские болельщики относились лучше, чем активные фанаты «Зенита» — к Дзюбе.
Мосты давно сожжены. Глава «Спартака» Леонид Федун еще в 2015-м красноречиво проводил нападающего: «Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде». А чуть позже патрон красно-белых добавил: «Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных».
Федун за последнюю цитату извинился, но ее из интернета все равно не стереть. Отношение Леонида Арнольдовича к опальному форварду однозначно; Дзюбу не любит и супруга Федуна Зарема Салихова, что видно из ее публичных высказываний. Невероятно сложно в такой ситуации представить, что Дзюба вернется в «Спартак». Да и зачем он команде? Как верно заметил Ваноли, два габаритных форварда у него и так уже есть, причем каждый из них — на девять лет моложе Дзюбы.
Но ладно клуб — и сам Артем даже не желает думать о возвращении в «Спартак». По ходу этих семи лет он несколько раз высказывался о том, как некрасиво с ним расставались. Вот цитата из 2015-го: «Меня сразу начали душить со всех сторон. Провоцировать. Ребята вокруг поддерживали: «Артем, терпи, сейчас начнется ад». Об этом и ребята журналисты некоторые предупредили: «Дали команду «фас» — тебя поливать и убивать на тему того, какой ты алчный».
Дзюба называл болельщиков «Спартака» сектантами и публично говорил, что не хочет видеть красно-белых чемпионами России. Те в ответ обвиняли Артема в том, что он наступил на шарф «Спартака», хотя форвард отрицал, что сделал это умышленно. Они настолько сильно ненавидят Дзюбу, что в соцсетях даже не упоминают его. Вместо этого фанаты придумали ребус: когда нужно написать фамилию «Дзюба», они оставляют две буквы «Ю» и «А», а вместо остальных трех пишут прочерк. Получается намек на оскорбление.
Нападающему даже задавали прямой вопрос: «Если бы тебя позвали в «Спартак», ты пошел бы?» Естественно, нападающий качал головой: «Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Тем более что я ушел достойно, никого не предавал, не оскорблял. Не праздновал голы в ворота «Спартака» и не буду. Осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть те, которым бесполезно объяснять».
Дзюба в «Спартаке» — это было бы интересно с точки зрения медиа. Но такое возможно только в компьютерной игре, где личные отношения между конкретными людьми не учитываются. А мы в реальной жизни, так что переход Дзюбы в родной для него клуб невозможен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0