Ваноли допускает переход Дзюбы в «Спартак». Объясняем, почему это нереально

Корреспондент «СЭ» уверен: бывший нападающий красно-белых не вернется в родной клуб.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал развернутое интервью «СЭ», в котором высказался в том числе на тему бывшего форварда красно-белых Артема Дзюбы:

— Дзюба покинул «Зенит» и стал свободным агентом. Не хотели бы видеть такого игрока в своей команде? — вопрос итальянцу.

— Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать.

— То есть третий — мы про Дзюбу — вам не нужен?

— Если будет третий, почему бы и нет?

Сразу подчеркну, что Ваноли ответил на вопрос косвенно. Он скорее имел в виду, что «Спартаку» не помешает третий рослый форвард, а не конкретно Дзюба. И вообще любой тренер мечтает, чтобы в составе его команды было больше игроков — глупо отказываться от усиления скамейки.

Но, конечно, ответ «почему бы и нет» в контексте истории Дзюбы и «Спартака» удивил многих. И едва ли итальянец хотел этой репликой зажечь инфоповод — он вряд ли знает детали взаимоотношений клуба и футболиста.

Уверен, что Ваноли в курсе самой истории, но подробности ему просто ни к чему. Итальянцу наверняка рассказали, что Дзюба уходил из «Спартака» во вражеский «Зенит», что его не любит ни руководство красно-белого клуба, ни его болельщики. Но сам разрыв произошел давно, когда Ваноли даже не допускал мысли о работе в России и точно не интересовался историей перехода Дзюбы в «Зенит». Пожалуй, кто-то должен объяснить тренеру «Спартака», что для России это как скандальный переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал». Только к португальцу мадридские болельщики относились лучше, чем активные фанаты «Зенита» — к Дзюбе.

Мосты давно сожжены. Глава «Спартака» Леонид Федун еще в 2015-м красноречиво проводил нападающего: «Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде». А чуть позже патрон красно-белых добавил: «Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных».

Федун за последнюю цитату извинился, но ее из интернета все равно не стереть. Отношение Леонида Арнольдовича к опальному форварду однозначно; Дзюбу не любит и супруга Федуна Зарема Салихова, что видно из ее публичных высказываний. Невероятно сложно в такой ситуации представить, что Дзюба вернется в «Спартак». Да и зачем он команде? Как верно заметил Ваноли, два габаритных форварда у него и так уже есть, причем каждый из них — на девять лет моложе Дзюбы.

Но ладно клуб — и сам Артем даже не желает думать о возвращении в «Спартак». По ходу этих семи лет он несколько раз высказывался о том, как некрасиво с ним расставались. Вот цитата из 2015-го: «Меня сразу начали душить со всех сторон. Провоцировать. Ребята вокруг поддерживали: «Артем, терпи, сейчас начнется ад». Об этом и ребята журналисты некоторые предупредили: «Дали команду «фас» — тебя поливать и убивать на тему того, какой ты алчный».

Дзюба называл болельщиков «Спартака» сектантами и публично говорил, что не хочет видеть красно-белых чемпионами России. Те в ответ обвиняли Артема в том, что он наступил на шарф «Спартака», хотя форвард отрицал, что сделал это умышленно. Они настолько сильно ненавидят Дзюбу, что в соцсетях даже не упоминают его. Вместо этого фанаты придумали ребус: когда нужно написать фамилию «Дзюба», они оставляют две буквы «Ю» и «А», а вместо остальных трех пишут прочерк. Получается намек на оскорбление.

Нападающему даже задавали прямой вопрос: «Если бы тебя позвали в «Спартак», ты пошел бы?» Естественно, нападающий качал головой: «Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Тем более что я ушел достойно, никого не предавал, не оскорблял. Не праздновал голы в ворота «Спартака» и не буду. Осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть те, которым бесполезно объяснять».

Дзюба в «Спартаке» — это было бы интересно с точки зрения медиа. Но такое возможно только в компьютерной игре, где личные отношения между конкретными людьми не учитываются. А мы в реальной жизни, так что переход Дзюбы в родной для него клуб невозможен.